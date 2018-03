L'Oreal : L'Oréal et Armani renouvellent leur partenariat dans le domaine de la beauté

Clichy, Milan - Jeudi 22 mars 2018

L'Oréal et Armani annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de renouvellement de leur licence jusqu'en 2050.

Créée à Milan en 1975 par Monsieur Giorgio Armani, la maison de couture italienne devenue emblématique et reconnue pour sa grande élégance et la perfection de ses lignes, séduit une clientèle de luxe exigeante et raffinée partout dans le monde.

L'Oréal, n° 1 mondial de la Beauté, développe depuis 1988 via sa Division L'Oréal Luxe, des lignes de parfums, de soins et de maquillage très haut de gamme bénéficiant de l'inspiration et de la vision de Monsieur Armani. Ces lignes affichent l'une des croissances les plus fortes du secteur et ont, en 2017, dépassé le milliard d'Euros de chiffre d'affaires.

« Le renouvellement de nos accords avec la maison Armani témoigne de notre confiance dans le succès de ce partenariat, qui a prouvé sa force et sa cohérence au cours des années », explique Jean-Paul Agon,Président-Directeur Général de L'Oréal. « Il existe une réelle synergie entre le savoir-faire de L'Oréal et l'inspiration créatrice exceptionnelle de Giorgio Armani, qui font d'Armani l'une des marques de beauté les plus belles et les plus dynamiques du monde ».

« La collaboration avec L'Oréal est une des premières licences de notre portfolio. Nous sommes très heureux de renouveler notre engagement, consolidant ainsi un partenariat prospère. L'Oréal, de par sa mission et son grand professionnalisme, a toujours été en adéquation avec la dynamique et l'esprit créatif qui sont l'essence de ma philosophie, et à travers ces années, notre confiance mutuelle a toujours donné d'excellents résultats »déclare Giorgio Armani, Président du Groupe Armani.

À propos de L'Oréal Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 26,02 milliards d'euros et compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 3 885 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

À propos d'Armani

Le Groupe Armani est l'un des principaux groupes de luxe au monde. Le Groupe conçoit, fabrique, distribue et vend ses produits Mode et Art de vivre qui, suite à la récente réorganisation de son portfolio de marques, se concentrent désormais sur: Giorgio Armani, Emporio Armani et A|X Armani Exchange.

