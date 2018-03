L'Oreal : L’Oréal dans les Top Companies 2018 de LinkedIn

Une entreprise toujours plus attractive

Pour la troisième année consécutive, LinkedIn, le plus grand réseau professionnel mondial sur internet, dévoile son classement annuel « Top Companies ».

Classé en deuxième position, L'Oréal a progressé de 9 places en Francepar rapport à 2017. Le Groupe figure à la 14ème place du classement au Royaume Uniet à la 22ème place en Allemagneet au Brésil.

Un classement qui fait figure de référence

Ce classement « Top Companies » prend en compte des données exclusives de LinkedIn et examine les milliards d'actions des 546 millions de membres de la plateforme pour mettre en avant les entreprises qui sont les plus attractives. Il distingue les entreprises, opérant sur les grands marchés mondiaux, et qui sont les plus plébiscitées par les professionnels.

Pour déterminer la liste des 'Top Companies', LinkedIn s'appuie sur les données suivantes:

• L'engagement avec l'entreprise et ses collaborateurs: Combien de non-employés ont vu et demandé à être connectés aux salariés de l'entreprise? Combien de professionnels consultent la page carrière de l'entreprise? Combien de nouveaux abonnés l'entreprise a-t-elle attirés?

• L'attractivité des emplois: le niveau d'intérêt suscité par les offres d'emploi

• La rétention: la capacité de rétention des nouvelles recrues au-delà d'un an

Le résultat final est un score pondéré afin de s'assurer que les entreprises sont évaluées de façon équitable par rapport à leurs pairs.

Les valeurs du Groupe au cœur de cette reconnaissance

L'engagement croissant des collaborateurs de L'Oréal sur la plateforme, l'authenticité des contenus partagés et l'approche ciblée ont contribué à ce succès, et ce dans chacun des pays concernés.

'Cette reconnaissance démontre combien L'Oréal est une entreprise leader en matière d'attractivité et de rétention des talents. Je pense que l'une des raisons pour laquelle les meilleurs profils veulent rejoindre L'Oréal et y faire carrière est le caractère unique de notre ADN : notre passion pour la beauté, notre culture d'innovation et notre esprit entrepreneurial. Nos collaborateurs contribuent également pleinement à ce succès. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à partager leur expérience au sein de notre entreprise sur ce réseau professionnel,' a commenté Jean-Claude Le Grand, Directeur du Développement International des Ressources Humaines et Directeur de la Diversité.

Retrouvez plus d'informations: https://careers2.loreal.com/us/en/france