L'Oreal : Le skincare sur-mesure par L’Oréal & SkinCeuticals

Quand innovation technologique rime avec personnalisation

Développé au sein du L'Oréal's Technology Incubator avec la marque SkinCeuticals, D.O.S.E est un service technologique de pointe conçu pour scanner et évaluer les besoins spécifiques de chaque peau, et pour combiner les ingrédients et principes actifs adaptés en un sérum correctif sur-mesure. « Chez L'Oréal, nous tirons profit des innovations technologiques pour apporter des solutions à la demande croissante des consommateurs de produits personnalisés », affirme Guive Balooch, Vice-Président du L'Oréal Technology Incubator. « D.O.S.E est un laboratoire miniature pour soin de la peau, combinant formulation et manufacture du produit. Tout cela dans une machine pouvant tenir sur un comptoir. La poursuite permanente de notre mission, la beauté pour tous, nous inspire et nous pousse à relever les défis qui donnent naissance à des expériences beauté innovantes et personnalisées pour chaque consommateur. ».

D.O.S.E est composé d'un mélangeur opérant à un rythme de 1200 rotations par minute, rendant possibles des mélanges très précis, selon la technique du goutte-à-goutte. La machine combine de manière unique des ingrédients et principes actifs jusque-là impossible à mixer en-dehors d'une usine ou un laboratoire. Grâce à cette technologie, les professionnels seront capables d'administrer une unique « DOSE » de sérum contenant plusieurs principes actifs pour combattre divers problèmes de peau. Plus de 250 types de peau différents ont été pris en compte pour sélectionner les ingrédients présents dans D.O.S.E. Grâce à plus de 2000 algorithmes, ces ingrédients sont mélangés en une multitude de combinaisons. Les scientifiques et chercheurs du groupe L'Oréal ont passé 12 mois à déterminer les formulations les plus et à s'assurer de leur bonne administration par la technologie.

Vivre l'expérience du sur-mesure

L'expérience D.O.S.E commence par une consultation individuelle avec un professionnel du soin de la peau, afin d'identifier les besoins et de discuter des ingrédients et principes actifs les mieux adaptés. Les données recueillies sur tablette lors de cette évaluation sont transférées à la machine D.O.S.E, qui effectue le mix adapté pour obtenir un sérum personnalisé. Le produit est également indexé de manière unique pour chaque consommateur, avec notamment des informations sur la date d'expiration du produit et un code barre spécifique facilitant les prochaines commandes.

« Nos consommateurs s'inquiètent de plus en plus du vieillissement et de la décoloration, des problèmes de peau qui nécessitent une approche personnalisée » explique Christina Fair, Directeur Général de SkinCeuticals. « La technologie D.O.S.E offre aux professionnels la possibilité de co-créer des formules personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques des consommateurs de manière quasi-instantanée, en 5 minutes. Nous mettons à disposition les outils permettant une meilleure expérience consommateur, en utilisant la technologie pour cibler de manière très précise les besoins de chaque consommateur, en fonction de son type de peau.'