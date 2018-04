L'Oreal : « Science is in the Hair » avec L’Oréal Paris

L'Oréal Paris embarque ses hôtes pour une visite privée des laboratoires

Habillés d'une blouse blanche et chaussés de lunettes de protection, les participants venus de plus de 15 pays ont eu le privilège de découvrir en exclusivité l'intérieur des laboratoires L'Oréal, lieu magique où la science se transforme en soins et beauté du cheveu. Ils ont pu y découvrir les coulisses de la formulation et de l'évaluation des produits. Les invités ont aussi assisté à la projection, en avant-première, d'un film en réalité virtuelle sur lequel les experts de la marque ont travaillé pendant plus d'un an et demi. Véritable « Odyssée du cheveu » il permet de mieux comprendre la genèse de la fibre capillaire à travers une plongée inédite au cœur du cuir chevelu. Tout au long de la journée, médias, influenceurs et consommateurs ont découvert les réalités scientifiques qui se cachent derrière la fibre capillaire et les mystères que chercheurs et scientifiques devront encore percer.

Expertise, expérience et transparence

Pionnier de l'innovation capillaire depuis 1909, L'Oréal était fier de partager plus d'un siècle de connaissances sur la science du cheveu, les ingrédients, les formules et les produits. Une expertise étayée par l'intervention de plusieurs experts tout au long de la journée. Par-delà sa dimension scientifique, l'évènement a également donné l'occasion de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs en termes de transparence. Les équipes de scientifiques ont ainsi montré comment ils imaginent des solutions et évaluent la performance des produits pour offrir le meilleur des soins capillaires pour tous. Les participants ont d'ailleurs bénéficié d'un diagnostic capillaire complet mesurant toutes sortes de paramètres, de l'état de la surface du cheveu aux routines cosmétiques. Enfin, L'Oréal Parisa identifié les quatre questions les plus communément posées sur Internet et y a répondu par la création de quatre espaces immersifs dédiés. Comment accélérer la pousse et prévenir la casse des cheveux ? Comment traiter les démangeaisons du cuir chevelu ? Quels sont les bienfaits des huiles ? Tous les invités ont pu obtenir des réponses à ces questions récurrentes.

Voyage au cœur du cheveu d'aujourd'hui et de demain

Du cours magistral aux expériences en laboratoire, en passant par les rencontres d'experts et les espaces immersifs, les participants ont eu le privilège de faire de fabuleuses. Entre autres : notre connaissance de l'incroyable structure capillaire et les nombreuses possibilités offertes par la biochimie et la bio-impression laser en 4D. Ou encore une vision du « Cheveu en 2050 ». De quoi ouvrir des perspectives passionnantes pour l'avenir.