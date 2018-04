L'Oréal : hausse de +6,8 % du chiffre d'affaires au 31 mars

12/04/2018 | 18:58

Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 6,78 milliards d'euros au 31 mars 2018 à données publiées, soit - 1,0 %, sur un chiffre d'affaires 2017 hors The Body Shop.



La croissance du chiffre d'affaires ressort à + 6,8 % à données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques.



' En termes géographiques, le fait marquant de ce premier trimestre est le retour à une forte croissance des Nouveaux Marchés et en particulier de la Zone Asie Pacifique, où, en Chine, l'aspiration des consommateurs pour des marques emblématiques ne se dément pas ' a déclaré Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal.



Au premier trimestre, la Division des Produits Grand Public affiche + 2,6 % à données comparables (- 4,9 % à données publiées). A fin mars, la Division des Produits Professionnels est à + 1,9 % à données comparables (- 7,1 % à données publiées).



L'Oréal Luxe progresse de + 14,0 % à données comparables (+ 4,4 % à données publiées). La Division Cosmétique Active débute l'année sur un rythme très soutenu, avec une croissance de + 10,2 % à données comparables (+ 9,1 % à données publiées).



