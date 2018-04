L'Oréal : les analystes confirment leurs avis positifs

13/04/2018 | 13:49

Le titre est en hausse au lendemain du point d'activité du numéro un mondial des cosmétiques au titre du premier trimestre 2018. La valeur est également soutenue aujourd'hui par plusieurs analyses positives.



Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 206 euros sur la valeur. L'intermédiaire financier rappelle que le chiffre d'affaires de la période s'est tassé de 1,5% à 6,78 milliards d'euros, contre un consensus de 6,76 milliards, avec un impact de changes négatif de -8,4% (légèrement au-dessus des attentes).



'Les revenus du premier trimestre ont néanmoins augmenté de 6,8% en organique (consensus à +5,5%), le chiffre le plus fort depuis le premier trimestre 2010, dont +14,9% dans les nouveaux marchés', souligne toutefois le broker.



Oddo relève de son côté son résultat opérationnel (ROP) de 1% sur 2018e et sur 2019e. Le bureau d'analyses ajuste son objectif de cours à 215E (contre 210E précédemment) et maintient sa recommandation à Achat.



L'Oréal a publié un chiffre d'affaires 1% au-dessus des attentes d'Oddo (6,710 ME) et en ligne avec celles du consensus. En termes organiques, la croissance ressort largement au-dessus des attentes d'Oddo et de celles du consensus (respectivement à +5.4% et +5.6%).



Le bureau d'analyses souligne la performance de la division Luxe et de la Chine qui s'envolent et expliquent en quasi-totalité la solidité de la bonne performance.



' La situation actuelle est assez typique d'un marché haussier, dans lequel le Luxe a toujours tendance à mieux performer qu'attendu. Cette situation ne devrait pas évoluer à court terme selon nous, pourrait durer plusieurs trimestres et devrait supporter la performance positive du groupe ' explique Oddo dans son analyse du jour.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.