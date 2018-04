L'Oréal : pourrait prendre 70% du capital de Nanda

10/04/2018 | 18:49

Le titre est en légère hausse malgré les rumeurs de rachat du groupe sud-coréen Style Nanda. Le groupe devrait prendre 70% du capital de Nanda, un distributeur de produits cosmétiques et d'article de mode sur internet, selon le Korea Economic Daily. Cette opération d'acquisition serait évaluée à environ 300 millions d'euros rapporte Aurel BGC.



Bryan Garnier avait indiqué dans sa dernière analyse s'attendre à une accélération sur le marché global des cosmétiques en 2018, des gains de parts de marchés récents, une croissance organique des ventes 'significative' et une amélioration de la rentabilité.



Rappelons que pour cette année, Bryan Garnier anticipe ainsi une croissance organique des ventes de 5,5% (contre 4,7% précédemment), la plus forte progression depuis 2010, ainsi qu'une amélioration de la marge opérationnelle de 30 points de base à 18,3%.



