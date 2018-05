L'Oréal : première opération d'actionnariat salarié

15/05/2018 | 13:41

L'Oréal annonce le lancement de sa première opération d'actionnariat salarié, dans 52 pays, ce qui lui permettra d'associer plus étroitement ses salariés, tant en France qu'à l'étranger, au développement du groupe de cosmétiques.



Le prix de souscription des actions sera fixé le 1er juin et l'opération portera sur un nombre maximum de 500.000 actions (abondement compris). La période de souscription s'étendra du 4 juin au 18 juin et le règlement-livraison est prévu pour le 24 juillet.



La demande d'admission à la cote sur le marché Euronext Paris des actions émises dans le cadre de l'opération sera effectuée dès que possible après l'augmentation de capital. Elles seront entièrement assimilées aux actions existantes dès leur admission aux négociations.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.