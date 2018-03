L'Oréal : une 'acquisition digitale' au Canada

16/03/2018 | 09:21

Et une 'acquisition digitale' pour L'Oréal, qui fait part ce matin du rachat de la société canadienne ModiFace, présentée comme un spécialiste de 'la réalité augmentée et (de l')intelligence artificielle appliquées à la beauté'. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été précisées.



Fondée en 2007 à Toronto, cette 'beauty tech' 'a développé des technologies de pointe d'essai virtuel 3D de maquillage, coloration et diagnostic de peau en utilisant des savoir-faire propriétaires de 'tracking' du visage et de rendu couleur. Ces applications sont aujourd'hui utilisées par la plupart des grands acteurs de la beauté', explique le géant mondial des cosmétiques.



ModiFace revendique une expertise puisqu'elle emploie 'près de 70 ingénieurs, chercheurs et scientifiques' qui peuvent se prévaloir de plus de 200 publications dans des revues et du dépôt d'une trentaine de brevets.



La cible restera basée au Canada et fera partie de la 'Digital Services Factory' du groupe français. 'ModiFace sera au coeur de notre R&D digitale', a déclaré la responsable du numérique de L'Oréal, Lubomira Rochet.





