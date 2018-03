Yes I Am de Cacharel : l’émancipation féminine a son parfum

Comme un parfum d'indépendance

Pensé pour la nouvelle génération de femmes, Yes I Am s'inscrit dans la tendance sociétale du Women's Empowerement[1]. Cette génération pour qui l'égalité des genres et des droits est une évidence. Une vague féministe qui s'indigne des violences faites aux femmes, du sexisme ou de la misogynie. De New York à Mumbai, cette génération affirme haut et fort ses valeurs à travers le monde. Symbole de la jeunesse et de la liberté depuis 1978, la maison Cacharel a souhaité accompagner les femmes dans une nouvelle étape de leur vie : après Anaïs Anaïs, le premier parfum des jeunes filles et Amor Amor, la fragrance du premier amour, Yes I Am célèbre l'affirmation de soi et l'indépendance.

Une fragrance aussi moderne que ses valeurs

Afin d'interpréter ces valeurs, les équipes de Cacharel proposent une expérience innovante tant au niveau des arômes du parfum que du flacon. Les nez Honorine Blanc et Christophe Raynaud ont travaillé sur une fragrance Spicy Cremoso qui oscille entre l'essence épicée de la cardamome et la douceur fruitée d'un accord crémeux. Selon eux, la maison Cacharel et ce parfum sont le cri de cette nouvelle génération : « Cacharel s'adresse aux femmes, leur donne la possibilité d'exprimer leur singularité et d'affirmer leur féminité. Yes I Am est infiniment Cacharel, à la fois subtil et sexy, à la signature féminine et gourmande qui libère une addiction puissante », explique le duo.

Le flacon est lui aussi entièrement revisité. Il a été conçu pour être brandi comme une arme d'affirmation de soi. Son design représente un rouge à lèvres, symbole de la féminité. À l'intérieur du flacon, l'assemblage de sept pièces différentes, contre deux ou trois habituellement, permet une diffusion optimale des senteurs.

« Je suis prête à conquérir le monde »

Pour incarner le parfum de l'émancipation, la marque a choisi comme égérie la chanteuse Izzu Bizu. Dans ses chansons et avec son état d'esprit, elle exprime l'indépendance et s'inscrit totalement dans la vague féministe actuelle. Ravie, celle-ci a intégré le parfum à son quotidien : « Il ne ressemble à aucun autre que je connaisse. Quand vous le sentez, vous n'avez qu'une envie : le sentir à nouveau, encore et encore. Il est addictif. Le porter me donne confiance. Yes I Am est la touche qui complète ma routine beauté, lorsque je le porte je suis prête à sortir, à conquérir le monde. » Un parfum qui souhaite contribuer à révéler des femmes indépendantes, audacieuses, fortes et déterminées, qui décident elles-mêmes ce qu'elles seront demain. Des femmes qui écrivent dès aujourd'hui leur propre histoire.

[1]

« Se définit par le droit des femmes à faire leurs propres choix, d'avoir accès à des ressources et opportunités, de prendre le contrôle de leur propre vie, ainsi que leur capacité à influer sur la direction du changement social, pour contribuer à créer un ordre économique et social plus juste. » Source : Nations Unies, Guidelines on Women's Empowerment