L'Oréal : Oddo relève son estimation de résultat opérationnel

13/04/2018 | 10:19

Suite à la publication des chiffres du 1er trimestre, Oddo relève son résultat opérationnel (ROP) de 1% sur 2018e et sur 2019e. Le bureau d'analyses ajuste son objectif de cours à 215E (contre 210E précédemment) et maintient sa recommandation à Achat.



L'Oréal a publié un chiffre d'affaires de 6,848 ME au 1er trimestre 2018, en hausse de 6.8%, 1% au-dessus des attentes d'Oddo (6,710 ME) et en ligne avec celles du consensus. En termes organiques, la croissance ressort largement au-dessus des attentes d'Oddo et de celles du consensus (respectivement à +5.4% et +5.6%).



Le bureau d'analyses souligne la performance de la division Luxe et de la Chine qui s'envolent et expliquent en quasi-totalité la solidité de la bonne performance.



' La situation actuelle est assez typique d'un marché haussier, dans lequel le Luxe a toujours tendance à mieux performer qu'attendu. Cette situation ne devrait pas évoluer à court terme selon nous, pourrait durer plusieurs trimestres et devrait supporter la performance positive du groupe ' explique Oddo dans son analyse du jour.



