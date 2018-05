La Française de l'Energie : prêt syndiqué mis en place

10/05/2018 | 08:17

La Française de l'Energie confirme la mise en place, via sa filiale Gazonor SAS, d'un prêt bancaire syndiqué de la part de Bpifrance Financement et SaarLB, d'un montant de 6,4 millions d'euros au taux de 2,39%.



Ce crédit, amortissable linéairement sur une durée de six ans, 'confirme le soutien de ces deux institutions au modèle économique du groupe et lui donne les moyens d'apurer son compte fournisseurs et de poursuivre sa vive croissance', commente la société d'écologie industrielle.



