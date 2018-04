La Française de l'Energie : un premier semestre de qualité

03/04/2018 | 12:25

Dévoilés en fin de semaine dernière, les résultats des 6 premiers mois de l'exercice 2017/2018 de La Française de l'Energie ont été marqués par une perte nette part du groupe de 1,63 million d'euros, en légère réduction par rapport à la perte de 1,77 million déplorée à la même époque l'an passé.



L'Ebitda est quant à lui ressorti à -967.000 euros, à comparer à -1,07 million. En données retraitées, il s'est toutefois établi à 399.000 euros.



Le chiffre d'affaires a en outre été multiplié par près de 2 à 3,35 millions d'euros, contre 1,86 million au titre du premier semestre de l'exercice 2016/2017.



Enfin, la situation financière de La Française de l'Energie reste saine avec un gearing (endettement net/fonds propres) de 10% pour 52 millions d'euros de capitaux propres.



La Française de l'Energie augmentera cette année la productivité de l'activité production de gaz de Gazonor et accélérera le déploiement de nouveaux sites de production d'électricité verte. La montée en puissance de son activité de production d'électricité verte et les nouveaux déploiements en cours permettent au groupe de confirmer ses objectifs 2020 de revenus de l'ordre de 35 millions d'euros pour un Ebitda de 45% du chiffre d'affaires.





