Lacroix SA : rapport trimestriel d'activité - 1er Trimestre Exercice 2017/2018

Communiqué de presse

ISIN FR 0000066607









Groupe LACROIX

Rapport trimestriel d'activité

1er trimestre

Exercice 2017-2018

(Publié le 13/02/18 après Bourse)

Progression soutenue du chiffre d'affaires en ligne avec les prévisions

Après la présentation de ses résultats le 18 janvier dernier, où le Groupe annonçait une croissance dynamique pour son exercice 2017-2018, le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre vient confirmer cette perspective avec une croissance de + 9,9% à 116,5 M€.

Le chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2017 s'établit comme suit :

(en millions d'Euros) Exercice

17/18 Exercice

16/17 Evolution

N / N-1 LACROIX Electronics 79,3 70,6 + 12,4 % LACROIX Sofrel 11,2 9,9 + 13,6 % LACROIX City 26,0 25,6 +1,7 % Total LACROIX 116,5 106,0 + 9,9 %

L'évolution se caractérise par :

LACROIX Electronics enregistre une progression de son activité de +12,4%, toujours tirée par la Pologne mais également accompagnée par une contribution positive de l'ensemble de ses sites industriels.



LACROIX Sofrel affiche un chiffre d'affaires en croissance de +13,6%, tiré par l'Energie et l'International qui a notamment bénéficié en Italie de commandes ponctuelles significatives sur la fin d'année civile. Cette évolution favorable confirme le retour à la croissance de cette activité, croissance qui sera néanmoins plus modérée sur l'année que celle enregistrée sur le 1 er trimestre.



LACROIX City enregistre une croissance modérée de +1,7% de son chiffre d'affaires. Les perspectives d'activité sont globalement bien orientées et permettent d'envisager un rythme de croissance plus soutenu sur l'année.

CONTACT PRESSE

Nicolas BEDOUIN Tél : 02 40 92 58 56 - info@lacroix-group.com

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2017/2018 le 14 mai 2018 après Bourse.

Retrouver ce communiqué et les informations sur LACROIX sur notre site www.lacroix-group.com

