Lacroix : confirme ses objectifs de croissance

Données financières (€) CA 2018 484 M EBIT 2018 14,1 M Résultat net 2018 9,35 M Dette 2018 30,9 M Rendement 2018 2,46% PER 2018 11,63 PER 2019 9,54 VE / CA 2018 0,29x VE / CA 2019 0,27x Capitalisation 111 M

Tendances analyse technique LACROIX Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre

Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 38,0 € Ecart / Objectif Moyen 30%

Révisions de BNA

Dirigeants Nom Titre Vincent Bedouin Managing Director & Chairman-Executive Board Jean-Paul Bedouin Chairman-Supervisory Board Nicolas Bedouin Finance Director Goulard Loïc Information Technology Director Pierre Tiers Independent Member-Supervisory Board

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LACROIX 8.56% 133 KEYENCE CORPORATION 5.56% 76 032 SCHNEIDER ELECTRIC SE 6.75% 52 465 NIDEC CORPORATION 7.53% 47 257 EMERSON ELECTRIC 3.27% 45 689 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. -0.59% 36 091