LafargeHolcim, un début d'année soumis aux aléas climatiques et calendaires

Le chiffre d’affaires du cimentier est resté stable au 1er trimestre par rapport à la même période de 2017, à 5,83 milliards de francs. Mais sur une base comparable, la progression se serait établie à 3,1%, la hausse des ventes de ciment compensant la légère contraction de la commercialisation de granulats et de béton prêt à l’emploi. L’Ebitda sous-jacent, c’est-à-dire l’excédent brut d’exploitation hors éléments non-récurrents, frais de réorganisation et de gestion des litiges, a reculé assez nettement de 808 à 700 millions de francs, soit -13,4% en données brutes et -7,7% sur une base comparable. La dégradation de la rentabilité s’explique par un hiver « exceptionnellement rigoureux » en Europe et en Amérique du Nord, indique l’entreprise dans son communiqué. La publication est un peu curieuse : le consensus AWP visait un chiffre d’affaires moindre (5,575 milliards de francs, 2,7% de croissance organique) mais un Ebitda de 731 ME.





Le net recul de la rentabilité en Europe au 1er trimestre a pénalisé la performance globale (source : présentation des résultats du T1 2018)