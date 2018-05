Communiqué de presse Zurich, le 8 mai 2018

Assemblée générale annuelle 2018 de LafargeHolcim : les actionnaires approuvent les propositions du Conseil d'administration

Les actionnaires de LafargeHolcim qui ont participé aujourd'hui à l'Assemblée générale annuelle ordinaire du Groupe ont approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration. 743 actionnaires représentant 64,17 % du capital social de l'entreprise étaient présents à cette Assemblée.

Le rapport annuel et les comptes annuels du Groupe et de LafargeHolcim Ltd ont été validés par les actionnaires. Le rapport sur les rémunérations a également été approuvé lors d'un vote consultatif. Les actionnaires ont aussi approuvé, lors de deux différents votes contraignants, le montant total maximal de rémunération des membres du Conseil couvrant la période allant de l'Assemblée générale annuelle 2018 à l'Assemblée générale annuelle 2019, ainsi que le montant total maximal de rémunération des membres du Comité exécutif au titre de l'exercice 2019. Enfin, les actionnaires ont approuvé une distribution de 2 francs suisses par action nominative prélevée sur les primes. Le paiement aura lieu le 16 mai 2018.

Une large majorité d'actionnaires ont confirmé Beat Hess comme Président du Conseil d'administration. Tous les autres membres du Conseil ont été confirmés avec une claire majorité, à l'exception de Thomas Schmidheiny et de Bertrand Collomb qui ne se sont pas représentés, après avoir servi le Groupe pendant plus de 40 ans à divers postes de direction. Le Conseil d'administration est aujourd'hui composé de Beat Hess (Président), Paul Desmarais Jr., Oscar Fanjul, Patrick Kron, Gérard Lamarche, Adrian Loader, Jürg Oleas, Nassef Sawiris, Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen et Dieter Spälti. Comme précédemment annoncé, le Conseil d'administration a nommé Thomas Schmidheiny Président d'honneur en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à LafargeHolcim.

Par ailleurs, tous les membres actuels du Comité des Nominations, Rémunérations et de Gouvernance ont été confirmés par les actionnaires. Ce dernier est composé de Paul Desmarais Jr., Oscar Fanjul, Adrian Loader, Nassef Sawiris et Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen.

Afin de renforcer la gouvernance d'entreprise, le Conseil d'administration a décidé que ses différents Comités ne seraient dorénavant pas présidés par des représentants des grands actionnaires. Par conséquent, Gérard Lamarche, précédemment Président du Comité Financier et d'Audit, et Nassef Sawiris, Président du Comité des Nominations, Rémunérations et de Gouvernance, ont quitté leurs fonctions. Ils demeurent membres de ces Comités, qui seront présidés par Patrick Kron (Comité Financier et d'Audit) et Oscar Fanjul (Comité des Nominations, Rémunérations et de Gouvernance).

Relations presse : media@lafargeholcim.com Relations avec les investisseurs : investor.relations@lafargeholcim.com Zurich : +41 (0) 58 858 87 10 Zurich : +41 (0) 58 858 87 87 Paris : +33 (0) 1 44 34 11 70 Paris : +33 (0) 1 44 34 92 00 1/2

Communiqué de presse

A propos de LafargeHolcim

LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction au service des maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe produit du ciment, des granulats et du béton prêt-à-l'emploi utilisés pour des constructions aussi variées que des logements abordables, des petits projets locaux ou des projets d'infrastructures complexes d'un point de vue technique et architectural. Face aux enjeux de l'urbanisation et à son impact croissant sur la planète et ses habitants, le Groupe développe des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort engagement en matière de développement durable. LafargeHolcim occupe une place de leader dans toutes les régions du monde, emploie environ 80 000 collaborateurs dans près de 80 pays et dispose d'une présence géographique équilibrée entre les marchés en développement et matures.

Plus d'informations disponibles sur www.lafargeholcim.com Suivez nous sur Twitter @LafargeHolcim

Relations presse: media@lafargeholcim.com

Relations avec les investisseurs: investor.relations@lafargeholcim.com

Zurich: +41 (0) 58 858 87 10

Zurich: +41 (0) 58 858 87 87

Paris: +33 (0) 1 44 34 11 70

Paris: +33 (0) 1 44 34 92 00

2/2