LafargeHolcim : 10MS de tonnes de déchets traitées en 2017

Geocycle, l'activité de traitement des déchets de LafargeHolcim, a traité 10 millions de tonnes de déchets en 2017, soit une augmentation de 13% comparativement à 2016, a-t-on appris ce mardi.



Ce volume représente par ailleurs environ 2 fois la quantité annuelle de déchets ménagers produits par la Suisse ou l'équivalent de 2 millions de camions de ramassage des ordures ménagères.



Grâce aux fours de production de ciment, le cimentier franco-suisse a recyclé et valorisé de nombreux types de déchets, incluant des rebuts solides broyés d'origine industrielle et municipale, des solvants, des pneus et des huiles usagés, des sols pollués, des boues industrielles et d'épuration, ainsi que des déchets de démolition.



En Europe et en Amérique du Nord, la croissance de l'activité de traitement des déchets de LafargeHolcim a principalement été portée par les déchets industriels, tandis que les déchets de biomasse issus des activités agricoles, notamment les cosses de riz et de café, jouaient un rôle plus important en Afrique. Les plus forts taux de croissance du traitement des ordures ménagères ont été observés en Asie et en Amérique latine, où les infrastructures de traitement sont encore en voie de développement et où les municipalités recherchent des solutions plus durables face à leur volume toujours croissant.





