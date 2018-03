LafargeHolcim : Changements au sein du conseil d’administration de la Fondation LafargeHolcim, qui annonce les gagnants des « Global LafargeHolcim Awards »

Communiqué de presse Zurich, 28 mars 2018

Changements au sein du conseil d'administration de la Fondation LafargeHolcim, qui annonce les gagnants des « Global LafargeHolcim Awards »

A compter du 1er avril 2018, le conseil d'administration de la Fondation LafargeHolcim pour la Construction durable sera présidé par Roland Köhler, ancien membre du comité exécutif de LafargeHolcim, en remplacement de Rolf Soiron qui a assuré la présidence de la Fondation depuis sa création en 2003.

Sous la conduite de Rolf Soiron, la Fondation a créé les « International LafargeHolcim Awards » pour la Construction durable, dotés de 2 millions de dollars et devenus la compétition mondiale la plus importante pour le design durable. Ce concours récompense des projets innovants et tournés vers l'avenir. Il met en valeur des projets qui vont au-delà d'un équilibre entre performance environnementale, responsabilité sociale et croissance économique, illustrant l'excellence architecturale et un degré élevé de transférabilité.

Par ailleurs, Jan Jenisch, Directeur général de LafargeHolcim, rejoindra le conseil d'administration de la Fondation, avec Jens Diebold, Responsable du Développement durable du Groupe, en tant que représentants de LafargeHolcim.

Brinda Somaya, Architecte principale et Directrice générale de Somaya & Kalappa Consultants en Inde, ainsi que Stuart Smith, Directeur d'Arup, un groupe d'ingénierie multinational basé au Royaume-Uni, ont, en outre, été nouvellement nommés au conseil d'administration de la Fondation. Le conseil comprend également des experts tels que Maria Atkinson (Australie), Alejandro Aravena (Chili), Enrique Norten (Etats-Unis/Mexique) ainsi que Marilyne Andersen, Marc Angélil, Harry Gugger et Roland Köhler (Suisse).

Lauréats des « Global LafargeHolcim Awards 2018 »

La Fondation LafargeHolcim annonce également aujourd'hui les résultats des 5èmes « Global LafargeHolcim Awards ». Le projet gagnant est un complexe de rétention et de traitement d'eau ouvert au public à Mexico. D'autres prix sont décernés à des projets en Argentine, au Ghana, au Niger et aux États-Unis.

La Fondation LafargeHolcim a été créée pour sensibiliser au rôle important que l'architecture, l'ingénierie, l'urbanisme et l'industrie de la construction jouent pour assurer un avenir plus durable. La Fondation est une entité juridique indépendante soutenue par LafargeHolcim.

Pour plus d'informations sur tous les projets primés, veuillez consulter le sitewww.lafargeholcim-foundation.org/global-awards-2018

À propos de LafargeHolcim

LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction au service des maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe produit du ciment, des granulats et du béton prêt-à-l'emploi utilisés pour des constructions aussi variées que des logements abordables, des

petits projets locaux ou des projets d'infrastructures complexes d'un point de vue technique et architectural. Face aux enjeux de l'urbanisation et à son impact croissant sur la planète et ses habitants, le Groupe développe des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort engagement en matière de développement durable. LafargeHolcim occupe une place de leader dans toutes les régions du monde, emploie environ 80 000 collaborateurs dans plus de 80 pays et dispose d'une présence géographique équilibrée entre les marchés en développement et matures.

