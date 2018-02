Communiqué de presse Zurich, 20 février 2018

LafargeHolcim investit 200 millions de francs suisses pour stimuler sa croissance en Inde

LafargeHolcim va renforcer sa présence en Inde avec la construction d'une nouvelle cimenterie dans l'Etat du Rajasthan, au Nord du pays. Cet investissement de 200 millions de francs suisses permettra de fournir les clients dans le Nord, y compris à Delhi.

Jan Jenisch, Directeur Général de LafargeHolcim a déclaré : « L'Inde est le deuxième plus grand marché mondial du ciment et devrait continuer à connaître des taux de croissance élevés. Nous sommes ravis d'investir dans ce marché extrêmement attractif pour renforcer notre présence et asseoir notre position de leader dans les matériaux de construction en Inde. »

L'usine, mise en place par la filiale locale du Groupe, Ambuja Cement, aura une capacité de production de 3,1 millions de tonnes de clinker par an et sa mise en service est prévue pour la seconde moitié de 2020.

A propos de LafargeHolcim en Inde

LafargeHolcim est présent en Inde avec Ambuja Cement et ACC Limited. Les deux entreprises ont des marques fortes ainsi qu'un vaste réseau de plus de 100 000 points de vente. Le Groupe dispose d'une présence équilibrée en Inde, avec une capacité de plus de 60 millions de tonnes de ciment, et exploite 29 cimenteries et plus de 60 centrales à béton. LafargeHolcim est un des plus gros investisseurs étrangers dans le secteur des matériaux de construction en Inde. Depuis son entrée sur le marché indien, le Groupe a investi plus de 8 milliards de francs suisses pour renforcer ses participations ainsi que pour maintenir et développer les capacités de ses usines.

LafargeHolcim a participé à une série de projets majeurs en Inde, notamment des tours résidentielles ou des projets autoroutiers et ferroviaires. LafargeHolcim a ainsi récemment joué un rôle essentiel dans la construction du plus long tunnel autoroutier d'Inde, dans l'Etat du Jammu-et-Cachemire, au Nord du pays. Parmi les autres projets, on peut également citer des lignes de métro à Bangalore, Chennai, Delhi et Hyderabad et plusieurs centrales hydroélectriques.

En 2016, le chiffre d'affaire de LafargeHolcim en Inde était d'environ 3,2 milliards de francs suisses. LafargeHolcim y emploie plus de 13 000 personnes.

