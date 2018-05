LafargeHolcim : maintient ses objectifs malgré un début d'année pénalisé par la météo

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le cimentier franco-suisse LafargeHolcim (LHN.EB) a annoncé mardi le maintien des ses objectifs pour 2018, malgré un premier trimestre lesté par des conditions météorologiques et un effet de calendrier défavorables.

Au cours des trois premiers mois de 2018, LafargeHolcim a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,1% sur une base comparable et se stabiliser en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt, à 5,83 milliards de francs suisses, porté par l'augmentation des volumes de ciment au premier trimestre.

L'Ebitda sous-jacent de LafargeHolcim a reculé sur un an de 13,4% en données publiées et de 7,7% en données comparables, à 700 millions de francs suisses, "affecté par un hiver exceptionnellement rigoureux en Amérique du Nord et en Europe".

Selon le consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,67 milliards de francs et sur un Ebitda de 731,9 millions de francs.

"La poursuite de la croissance du chiffre d'affaires est encourageante et confirme les perspectives favorables dont bénéficient nos activités. Malgré certains vents contraires au cours du trimestre, la solidité de notre portefeuille et les bénéfices de notre nouvelle stratégie devraient être de plus en plus visibles au fil de l'exercice. Cela nous rend confiants quant à la réalisation de nos objectifs 2018", a déclaré le directeur général du groupe, Jan Jenisch, cité dans le communiqué du groupe.

Pour 2018, LafargeHolcim a confirmé tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires de 3 à 5% et sur une hausse plus que proportionnelle de son Ebitda sous-jacent d'au moins 5% sur base comparable. Le groupe prévoit aussi de maintenir ses dépenses d'investissement à moins de 2 milliards de francs suisses.

Le groupe a précisé s'attendre à ce que la demande progresse dans la plupart des pays d'Amérique latine, à une poursuite de la croissance du marché en Amérique du nord, à une demande soutenue en Inde, et à ce que les conditions de marché restent favorables en Chine.

"L'environnement est positif pour le secteur des matériaux de construction sur la plupart des marchés européens", a précisé le groupe, qui s'attend dans le même temps à ce que l'environnement de marché en Asie du Sud-Est reste "dans l'ensemble difficile, malgré des perspectives de demande encourageantes".

"Les perspectives sont contrastées pour la région Moyen-Orient et Afrique qui reste pénalisée par des marchés difficiles", a de plus prévenu LafargeHolcim.

