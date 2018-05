LafargeHolcim : recul de l'Ebitda sous-jacent trimestriel

08/05/2018 | 07:40

LafargeHolcim publie un Ebitda sous-jacent en baisse de 13,4% à 700 millions de francs suisses au titre du premier trimestre 2018. Il a reculé de 7,7% sur base comparable, affecté par un hiver exceptionnellement rigoureux en Amérique du Nord et en Europe.



Le chiffre d'affaires net du groupe de matériaux de construction est resté stable en données publiées à 5.830 millions de francs, mais a progressé de 3,1% sur base comparable, porté par l'augmentation des volumes de ciment sur les trois premiers mois de l'année.



La Stratégie 2022 - 'Building for Growth' a été lancée en mars et LafargeHolcim confirme ses objectifs 2018 d'une croissance de 3 à 5% du chiffre d'affaires et d'une augmentation plus que proportionnelle de l'Ebitda sous-jacent, d'au moins 5% sur base comparable.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.