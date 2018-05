Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires au 1er trimestre ; en bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels

PRESENTATION DE LA PERFORMANCE

Sur base comparable, le chiffre d'affaires net a progressé de 3,1 %, à 5 830 millions de francs suisses, porté par l'augmentation des volumes de ciment au 1er trimestre. L'Ebitda sous-jacent a reculé de 7,7 % sur base comparable, affecté par un hiver exceptionnellement rigoureux en Amérique du Nord et en Europe.

Globalement, les tendances sous-jacentes du marché observées fin 2017 se sont poursuivies durant les trois premiers mois de 2018. L'Amérique latine a poursuivi son développement positif, avec une croissance de son chiffre d'affaires et de son résultat. En Amérique du Nord, le Groupe est bien positionné pour profiter des bonnes conditions de marché, en dépit d'un hiver exceptionnellement rigoureux. Les solides performances de la Chine et de l'Inde ont contribué à la progression de la région Asie-Pacifique. En revanche, la région Moyen-Orient et Afrique a sous-performé, avec des conditions difficiles sur certains marchés. En Europe, où la demande sous-jacente a été bonne, la performance du 1er trimestre reflète de mauvaises conditions météorologiques, un nombre réduit de jours ouvrables et un niveau plus élevé de maintenance afin de préparer la haute saison.

Jan Jenisch, Directeur général du Groupe LafargeHolcim, a déclaré : « Le 1er trimestre a constitué un bon début d'année. La poursuite de la croissance du chiffre d'affaires est encourageante et confirme les perspectives favorables dont bénéficient nos activités. Malgré certains vents contraires au cours du trimestre, la solidité de notre portefeuille et les bénéfices de notre nouvelle stratégie devraient être de plus en plus visibles au fil de l'exercice. Cela nous rend confiants quant à la réalisation de nos objectifs 2018.

Nous mettons en œuvre notre Stratégie 2022. Nous nous sommes rapprochés de nos marchés grâce à notre nouvelle organisation et avons réalisé des avancées significatives vers la simplification de nos activités - un facteur essentiel pour la réussite future de LafargeHolcim. »

CHIFFRES DU GROUPE

1T 2018 1T 2017 ±% ±% base comparable Ventes de ciment Millions t 47,7 48,1 -0,7 3,2 Ventes de granulats Millions t 49,8 51,7 -3,7 -1,4 Ventes de béton prêt-à-l'emploi Millions m3 11,1 11,4 -2,3 -1,1 Chiffre d'affaires net Millions CHF 5 830 5 833 0,0 3,1 Ebitda sous-jacent1 Millions CHF 700 808 -13,4 -7,7

1 Hors coûts liés aux réorganisations, litiges, mise en œuvre et autres éléments non récurrents.

Ebitda sous-jacent du 1er trimestre 2017 retraité d'un montant de 8 millions de francs suisses en raison de la reclassification de la quote-part du Groupe dans le résultat net de la joint-venture Huaxin.

STRATEGIE 2022

La Stratégie 2022 - « Building for Growth » a été lancée en mars et le Groupe est désormais pleinement engagé dans sa mise en œuvre. Notre récente acquisition ciblée dans le secteur des granulats et du béton prêt-à-l'emploi au Royaume-Uni a créé de la valeur immédiatement, tandis que des plans d'expansion sont en cours d'exécution sur nos marchés en croissance tels que l'Inde et l'Argentine. De nouveaux progrès ont été réalisés en vue de simplifier notre organisation, avec la mise en place d'un système de gestion de la performance intégralement aligné sur la stratégie.

PERSPECTIVES 2018

Le Groupe confirme ses objectifs 2018 d'une croissance de 3 à 5 % du chiffre d'affaires et d'une augmentation plus que proportionnelle de l'Ebitda sous-jacent, d'au moins 5 % sur base comparable.

En Amérique latine, la demande devrait progresser dans la plupart des pays.

La croissance du marché devrait se poursuivre en Amérique du Nord, portée par la demande résidentielle et non résidentielle.

Le Groupe table sur une demande soutenue du marché en Inde, alimentée par la croissance des infrastructures et du logement, alors que les conditions de marché favorables devraient se poursuivre en Chine. En Asie du Sud-Est, l'environnement de marché restera dans l'ensemble difficile, malgré des perspectives de demande encourageantes.

L'environnement est positif pour le secteur des matériaux de construction sur la plupart des marchés européens.

Globalement, les perspectives sont contrastées pour la région Moyen-Orient et Afrique qui reste pénalisée par des marchés difficiles.

Lors de l'Assemblée générale du 8 mai 2018, le Conseil d'administration proposera aux actionnaires la distribution d'un dividende de 2 francs suisses par action, inchangé par rapport à 2017.

CHIFFRES PAR REGION

Asie-Pacifique

1T 2018 1T 2017 ±% ±% base comparable Ventes de ciment Millions t 22,4 23,0 -2,6 4,2 Ventes de granulats Millions t 7,6 7,1 7,2 7,2 Ventes de béton prêt-à-l'emploi Millions m3 3,1 3,0 2,2 3,6 Chiffre d'affaires net Millions CHF 1 836 1 781 3,1 9,4 Ebitda sous-jacent1 Millions CHF 299 287 4,2 11,5

Europe

1T 2018 1T 2017 ±% ±% base comparable Ventes de ciment Millions t 8,1 8,2 -1,0 -1,0 Ventes de granulats Millions t 25,4 26,6 -4,4 -0,7 Ventes de béton prêt-à-l'emploi Millions m3 4,1 4,0 0,6 0,6 Chiffre d'affaires net Millions CHF 1 518 1 444 5,1 -1,7 Ebitda sous-jacent1 Millions CHF 90 115 -22,0 -28,8

Amérique latine

1T 2018 1T 2017 ±% ±% base comparable Ventes de ciment Millions t 6,0 5,8 4,4 10,2 Ventes de granulats Millions t 0,8 1,1 -22,9 -4,0 Ventes de béton prêt-à-l'emploi Millions m3 1,3 1,5 -11,8 9,1 Chiffre d'affaires net Millions CHF 686 693 -0,9 14,2 Ebitda sous-jacent1 Millions CHF 236 234 0,7 7,6

Moyen-Orient et Afrique

1T 2018 1T 2017 ±% ±% base comparable Ventes de ciment Millions t 9,0 9,1 -1,0 -1,0 Ventes de granulats Millions t 1,9 2,5 -23,7 -23,7 Ventes de béton prêt-à-l'emploi Millions m3 1,0 1,2 -23,0 -23,0 Chiffre d'affaires net Millions CHF 750 874 -14,2 -8,5 Ebitda sous-jacent1 Millions CHF 176 275 -36,1 -30,2

Amérique du Nord

1T 2018 1T 2017 ±% ±% base comparable Ventes de ciment Millions t 3,2 3,3 -1,3 -1,3 Ventes de granulats Millions t 14,0 14,4 -2,9 -2,9 Ventes de béton prêt-à-l'emploi Millions m3 1,7 1,6 7,1 -4,5 Chiffre d'affaires net Millions CHF 867 907 -4,3 -3,0 Ebitda sous-jacent1 Millions CHF 8 8 2,3 29,6

AUTRES INFORMATIONS FINANCIERES

Retraitement du chiffre d'affaires net

Le chiffre d'affaires net inclut désormais les revenus bruts de nos activités de trading. Ce traitement tient compte de l'application de la nouvelle norme IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients - entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et applicable rétrospectivement. Jusqu'en 2017, nos activités de trading étaient traitées en tant qu'entité agissant comme mandataire, la marge (chiffre d'affaires net moins les coûts des ventes) étant comptabilisée directement dans le chiffre d'affaires net. Conformément à la nouvelle norme IFRS 15, les activités de trading sont considérées comme une entité agissant pour son propre compte.

L'application de la norme IFRS 15 n'a pas d'incidence sur l'Ebitda sous-jacent.

Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Des indicateurs alternatifs de performance sont utilisés dans ce communiqué pour décrire la performance de LafargeHolcim. L'ensemble de leurs définitions se trouve sur notre site internet.

Informations complémentaires

