LafargeHolcim : Bryan Garnier ajuste sa cible

08/05/2018 | 09:41

Tout en maintenant sa position 'neutre' sur LafargeHolcim, Bryan Garnier ajuste sa valeur intrinsèque ('fair value') de 51 à 49 francs suisses, après la publication d'un Ebitda inférieur de 4% au consensus au titre du premier trimestre.



'La performance a été pénalisée par des conditions hivernales rigoureuses et des effets calendaires défavorables en Europe, tandis que certains marchés du Moyen-Orient et d'Afrique se sont montrés difficiles', explique le broker.



Néanmoins, l'intermédiaire financier note que la région clé de l'Asie Pacifique s'est révélée vigoureuse, et que les perspectives du groupe franco-suisse de matériaux de construction sont globalement positives, avec des objectifs réitérés.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.