LafargeHolcim : Oddo reste à l'achat après les résultats

08/05/2018 | 10:49

Oddo confirme sa recommandation à l'Achat sur le titre avec un objectif de cours de 68 CHF après l'annonce des résultats.



LafargeHolcim a enregistré une stabilité de son chiffre d'affaires à 5830 MCHF au 1er trimestre 2018 (supérieur aux attentes du consensus de 5617M).



Oddo souligne que l'EBITDA sous-jacent recule de 7.7% et ressort 3.6% en dessous des attentes du consensus avec une marge de 12% (contre 13.9% au T1 17).



'Le T1 a clairement été impacté par des éléments exceptionnels (baisse de 29% de l'EBITDA organique en Europe alors que les perspectives s'améliorent, baisse de 30% en Afrique Moyen Orient alors que l'effet de base devient plus facile au S2...) et nous restons convaincus que le groupe va atteindre ses objectifs 2018 (nous attendons une croissance de l'EBITDA lfl de 6.8% en 2018)' indique Oddo dans son étude du jour.



Le groupe confirme ses objectifs 2018 de croissance du chiffre d'affaires de 3 à 5% et d'une augmentation d'au moins 5% de l'EBITDA sur base comparable.



