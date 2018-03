Retour Vanves, le vendredi 23 mars 2018

Hachette Livre : Fabrice Bakhouche succédera à Marie-Claire Wastiaux

Fabrice Bakhouche est nommé Secrétaire Général Adjoint du Groupe, et deviendra Secrétaire Général et Directeur de la Gestion le 1er juillet 2018, en remplacement de Marie-Claire Wastiaux, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Il conserve la responsabilité de la stratégie et du développement dont il a la charge depuis le 1er juillet 2017.

Le Secrétariat Général du Groupe Hachette Livre comprend :

- La direction de la Gestion

- La direction juridique et des risques

- La direction de la trésorerie

- La direction de la comptabilité

- L'audit interne

- La compliance

- Les fusions-acquisitions

A cette occasion, Arnaud Nourry a déclaré :

« Marie-Claire Wastiaux a accompagné l'élargissement du Groupe à mes côtés depuis 2003 avec talent, rigueur et enthousiasme. Son savoir-faire, sa puissance de travail et son implication sans faille m'ont été infiniment précieux et me manqueront.

« Fabrice Bakhouche, qui nous a rejoints l'an dernier comme Directeur de la Stratégie et a fait preuve d'une adaptation remarquablement rapide aux spécificités de nos métiers, a toutes les qualités pour prendre la relève de Marie-Claire Wastiaux, après quelques mois en « double commande », et réussir dans ce poste éminemment stratégique pour le Groupe. »

Fabrice BAKHOUCHE, diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (1996) et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration (2003), est conseiller référendaire à la Cour des Comptes. Il a travaillé à l'Agence des Participations de l'Etat (2007-2011) avant de devenir en 2011 Directeur général adjoint de l'AFP. Il a ensuite été conseiller du Premier ministre en charge des médias et du numérique (2012-2014) puis directeur de cabinet de la Ministre de la Culture et de la Communication (2014-2016). En juillet 2017, il a été nommé Directeur de la stratégie du Groupe Hachette Livre.

Diplômée de l'école Polytechnique, Marie-Claire WASTIAUX est entrée dans le Groupe Hachette Livre début 2003. Elle est Directrice de la Gestion depuis 2006 et Secrétaire Générale et Directrice de la Gestion depuis 2008.