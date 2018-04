LAGARDERE : Liberum conserve

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Liberum a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 26 euros sur Lagardère après les annonces concernant les cessions de ses actifs médias en Europe de l'Est et en France. Le broker estime que ces mesures sont positives car elles permettent à Lagardère de récupérer des fonds à réinvestir dans ses activités de croissance. Cependant, il note que leur impact est déjà intégré dans le cours tant le management de Lagardère avait été clair dans ses projets ces derniers mois.