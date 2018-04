LAGARDERE : accélère le démantèlement de ses médias, Elle et Télé 7 Jours changent de main

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lagardère ne perd pas de temps. Environ six semaines après qu'Arnaud Lagardère a confirmé qu'il va se désengager en partie du secteur des médias, le groupe a annoncé en deux jours deux opérations de cessions d'actifs de ce domaine. Après les radios qu'il détient en Pologne et en République tchèque, Lagardère a annoncé ce matin qu'il entame des négociations exclusives en vue de la vente de ses titres de presse en France.Ce lot de journaux comprend des titres aussi emblématiques queou encoreou. Lagardère précise que son pôle News (), la marqueet l'ensemble de ses licences internationales ne sont pas concernés par cette opération.Dans les deux cas, l'acheteur est le même : le groupe Czech Media Invest. Premier opérateur industriel de médias en République tchèque, la société possède également deux imprimeries et est un leader national de l'édition de livres et de la distribution de presse au travers de 18 000 points de vente.La finalisation de la transaction, qui devrait être signée dans les prochaines semaines, reste notamment soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de Lagardère Active et à l'approbation des autorités de concurrence, le cas échéant.Avec les fonds que Lagardère va retirer de ces cessions, le groupe compte investir et développer ses activités d'édition (Lagardère Publishing), du travel retail (Lagardère Travel Retail) et de la production de contenus (Lagardère Studios). Au passage, il se désengage d'un secteur d'activité, les médias, en grande difficulté ces dernières années et soumis aux aléas de la conjoncture. Enfin, en se recentrant sur moins d'activités, Lagardère devrait être en mesure de réduire sa décote de holding.Cependant, note Liberum ce matin, l'impact de ces cessions est déjà intégré dans le cours tant le management de Lagardère avait été clair dans ses projets ces derniers mois. Liberum a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 26 euros sur Lagardère. En Bourse, le titre cède 1,07% à 23,15 euros après avoir progressé de 1,17% hier.