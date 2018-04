LAGARDERE : négocie la vente de ses magazines en France à Czech Media Invest

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lagardère annonce ce matin entamer des négociations exclusives avec le groupe Czech Media Invest en vue de la vente de ses titres de presse en France, à savoir Elle et ses déclinaisons, y compris les sites Internet de Elle en France, Version Femina, Art & Décoration, Télé 7 Jours et ses déclinaisons, France Dimanche, Ici Paris et Public. Le groupe français a déjà annoncé hier avoir vendu ses radios en Europe de l’Est à ce même groupe Czech Media Invest.??Le produit de la vente des magazines, comme celui des radios étrangères, sera prioritairement affecté à l'investissement et au développement de Lagardère Publishing, Lagardère Travel Retail et de la production de contenus.?Le pôle News (Europe 1, Paris Match, Le Journal du Dimanche), la marque Elle et l'ensemble de ses licences internationales ne sont pas concernés par cette opération, précise Lagardère.??La finalisation de la transaction, qui devrait être signée dans les prochaines semaines, reste notamment soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de Lagardère Active et à l'approbation des autorités de concurrence, le cas échéant.??