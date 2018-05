Lagardere : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lagardère a indiqué que le prix maximum d’achat par titre de son programme de rachats d’actions 2018-2019 a été fixé à 40 euros. Le montant maximal est de 500 millions d’actions. Le programme porte au plus sur 10 % du nombre total des actions composant le capital social, soit 13.113.328 actions.Compte tenu des 1.274.778 actions détenues au 7 mai 2018 par le groupe de médias et de distribution, le pourcentage du capital actuel et le nombre d'actions pouvant être acquis ne seraient respectivement que de 9,03 % et de 11.838.550 actions pour le cas où la société ne procèderait pas à l'annulation ou au transfert de tout ou partie de ces actions.