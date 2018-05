Lagardere : Arnaud Lagardère officialise l’arrivée de Laurent Guimier à la tête du pôle Radio (Europe 1, RFM, Virgin Radio)

Retour Paris, le 16 mai 2018

Arnaud Lagardère officialise l'arrivée de Laurent Guimier à la tête du pôle Radio (Europe 1, RFM, Virgin Radio)

Arnaud Lagardère, Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA, a nommé Laurent Guimier Vice-Président Directeur Général d'Europe 1 en remplacement de Frédéric Schlesinger. Laurent Guimier prendra ses nouvelles fonctions à compter du 22 mai 2018.

À cette occasion, Arnaud Lagardère déclare : ' Je me réjouis du retour de Laurent Guimier, cette fois, pour diriger Europe1, RFM et Virgin Radio. Ensemble, et avec toutes les équipes de notre station, nous poursuivrons les efforts pour reconquérir nos auditeurs. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions et réitère également ma confiance à Donat Vidal-Revel, directeur délégué à l'information. Je tiens à remercier Frédéric Schlesinger, Jean Beghin et Emmanuel Perreau pour le travail accompli.'

Le renouvellement de la grille proposée par Frédéric Schlesinger n'a malheureusement pas trouvé écho auprès des auditeurs d'Europe 1. Cependant, ce dernier tient à déclarer : ' C'est avec beaucoup d'émotion que je quitte le pôle Radio car ces quelques mois passés ont été d'une grande intensité. Toutes les équipes se sont mobilisées pour donner le meilleur d'elles-mêmes et je les en remercie '.

Précédemment, Laurent Guimier était Directeur délégué aux antennes et aux contenus de Radio France.

Entre 1994 et 2014, il a exercé différentes fonctions au sein du groupe Lagardère, notamment en qualité de Directeur de la rédaction d'Europe 1 et en tant que Directeur de l'information numérique du pôle Actualités de Lagardère Active.

