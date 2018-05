Lagardere : Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire de Lagardère SCA

Retour Paris, le 03 mai 2018

Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire de Lagardère SCA

Les actionnaires de Lagardère SCA adoptent toutes les résolutions présentées par la Gérance.

Les deux résolutions déposées par Amber Capital sont rejetées à plus de 82 %.



L'Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire de la Société s'est réunie le jeudi 3 mai 2018 à 10 heures au Carrousel du Louvre à Paris. Le quorum atteint par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance approchait les 69 % d'actions votantes.

Après une présentation de l'activité, de la stratégie et des comptes de la Société et du Groupe, la Gérance et les principaux dirigeants ont répondu à toutes les questions orales et écrites posées par les actionnaires.

À l'issue du débat, toutes les résolutions présentées par la Gérance ont été adoptées et, notamment, celles relatives :

à l'approbation des comptes et à la distribution du dividende de 1,30 € par action, qui sera détaché de l'action le 7 mai 2018 et mis en paiement à compter du 9 mai 2018 ;

aux avis consultatifs favorables sur les éléments de rémunération dus ou attribués aux membres de la Gérance et au Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2017 ;

aux renouvellements des mandats de membres du Conseil de Surveillance de Messieurs Xavier de Sarrau, Yves Guillemot et Patrick Valroff ;

à la réduction de l'effectif maximum statutaire du Conseil de Surveillance à treize membres.



Les actionnaires ont rejeté les deux projets de résolutions déposés par Amber Capital, portant sur la nomination de Madame Helen Lee Bouygues et de Monsieur Arnaud Marion au Conseil de Surveillance.

À l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil de Surveillance a renouvelé Monsieur Xavier de Sarrau dans son mandat de Président du Conseil.

Les résultats correspondant au vote de chaque résolution sont présentés dans le document à télécharger ci-dessous.

