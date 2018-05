Lagardere : Bordeaux Métropole Arena

Bordeaux Métropole Arena

Succès pour Lagardère Live Entertainment qui a inauguré Bordeaux Métropole Arena, le 24 janvier avec le groupe Depeche Mode !

La filiale de Lagardère Sports and Entertainment qui exploite la salle a été maître d'ouvrage (associée à Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest et à l'architecte Rudy Ricciotti). D'une superficie de 17 000 m(dont 3 500 md'espaces de réception), Bordeaux Métropole Arena - située en bord de Garonne, à Floirac - peut accueillir les plus grands événements locaux et internationaux, musicaux et sportifs.

Dotée de l'une des meilleures acoustiques de France, l'arena se veut « innovante, moderne et modulable » avec plus de 20 configurations possibles, de 2 500 à 11 300 spectateurs par événement ce qui en fait une des cinq plus grandes salles en France par sa capacité !

Fin mars, plus de 250 000 billets ont été vendus et l'agenda des événements se remplit : Imagine Dragons, Vianney, Le Cirque du Soleil ou encore, cet été, Shakira et Lenny Kravitz !

Voir la vidéo time-lapse de l'ouverture de Bordeaux Métropole Arena :