Lagardere : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018

Hausse de 5 % du chiffre d'affaires à 1 555 M€, en données comparables(1)/(2)

Le groupe Lagardère confirme son objectif de Résop(2) 2018

Au 1er trimestre 2018, le groupe Lagardère affiche une progression de 5 % de son chiffre d'affaires grâce à la dynamique de croissance organique chez Lagardère Travel Retail et la bonne performance de Lagardère Publishing. Cette croissance est obtenue tout en travaillant activement à son redéploiement stratégique.

À retenir par branche (en données comparables) :

• Lagardère Publishing : un premier trimestre solide en hausse de 2,9 %, portée par la forte progression des Fascicules et la bonne dynamique de l'activité aux États-Unis.

• Lagardère Travel Retail renforce sa position sur le marché avec une croissance de 11 %, soutenue notamment par les bonnes performances commerciales et l'accroissement du réseau des zones ASPAC et EMEA.

• Lagardère Active : la solide performance des activités de Production TV, la bonne tenue des activités de chaînes TV et le repli limité de la Presse magazine permettent d'afficher un chiffre d'affaires quasiment stable (- 0,9 %) malgré le repli d'Europe 1.

• Lagardère Sports and Entertainment : sans surprise, la contraction du chiffre d'affaires (- 14,3 %) s'explique par un effet calendaire défavorable, principalement lié à la non-occurrence de la Coupe d'Afrique des nations Total et des matches qualificatifs en Asie pour la Coupe du monde FIFA 2018, qui ont eu lieu en 2017.

Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 1 555 M€, contre 1 533 M€ au 1er trimestre 2017(3), soit + 5,0 % en données comparables et + 1,5 % en données consolidées.

L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique par un effet de change négatif de - 63 M€ principalement attribuable à la dépréciation du dollar américain.

L'effet de périmètre positif de + 10 M€ est lié pour l'essentiel aux acquisitions réalisées chez Lagardère Publishing partiellement contrebalancées par la cession des activités de Distribution de presse en Hongrie réalisée par Lagardère Travel Retail.

I- CHIFFRE D'AFFAIRES ET ACTIVITÉ PAR BRANCHE



Lagardère Publishing

Le chiffre d'affaires de la branche s'élève à 442 M€, soit + 2,9 % en données comparables (+ 0,5 % en données consolidées). L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique, d'une part, par un effet de change négatif (- 23 M€) lié principalement à la dépréciation du dollar américain et de la livre sterling et, d'autre part, par un effet de périmètre positif (+ 12 M€), incluant notamment les acquisitions réalisées en 2017 de Brainbow, Bookouture, Summersdale et Jessica Kingsley.

À l'instar des exercices précédents, il est rappelé que le 1er trimestre représente traditionnellement une contribution relativement faible sur l'ensemble de l'année.

Les chiffres ci-dessous sont à données comparables.

La France fait état d'un début d'année positif (+ 1,7 %), notamment chez Larousse, au Livre de Poche et dans le domaine de l'Illustré.

Aux États-Unis , l'activité enregistre une solide croissance (+ 5,4 %), portée par le succès continu de la backlist dont notamment Obama: An Intimate Portrait de Pete Souza, et par un programme de parutions soutenu chez Grand Central Publishing et Perseus.

La bonne dynamique observée au Royaume-Uni (+ 1,4 %) est liée au succès notable du best-seller Fire and Fury de Michael Wolff chez Little, Brown Book Group.

La zone Espagne / Amérique latine est en progression (+ 4,3 %), portée par l'Education en Espagne (segment maternelle).

La forte croissance observée sur les Fascicules se poursuit (+ 6,3 %), en raison notamment de la belle performance de la France et de l'Italie.

Au 1er trimestre 2018, le poids du Livre numérique dans le chiffre d'affaires total de Lagardère Publishing s'établit à 9,1 % contre 10,0 % au 1er trimestre 2017.

Lagardère Travel Retail

Le chiffre d'affaires de la branche s'élève à 802 M€, soit + 11,0 % en données comparables (+ 5,2 % en données consolidées). L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique par un effet de change négatif de

- 36 M€, lié pour l'essentiel à la baisse du dollar américain et par un effet de périmètre négatif de - 8 M€, lié principalement à la cession des activités de Distribution en Hongrie, compensée en partie par l'intégration des points de vente Duty Free d'IFS en Pologne.

Les chiffres ci-dessous sont à données comparables.

En France , l'activité affiche une dynamique positive (+ 2,1 %) malgré des effets de change défavorables sur les dépenses des passagers étrangers en Duty Free. La croissance est portée principalement par les plateformes régionales qui bénéficient de la modernisation des points de vente, notamment à l'aéroport de Nice, mais également par les bonnes performances du segment Restauration.

La zone EMEA (hors France) , enregistre à nouveau une solide croissance (+ 15,6 %), notamment grâce à l'effet des ouvertures de nouveaux points de vente à Genève (Suisse), à Gdansk (Pologne) et à Dakar (Sénégal) et aux bonnes performances commerciales observées en Europe de l'Est.

La zone Amérique du Nord est en progression (+ 1,7 %) grâce à la belle dynamique du Travel Essentials et de la Restauration et ce, malgré un effet réseau défavorable.

L' Asie-Pacifique affiche une croissance soutenue (+ 34,4 %), avec d'une part, une zone Asie toujours portée par l'ouverture de la nouvelle concession de Hong Kong ainsi que la bonne performance des points de vente mode en Chine, et d'autre part, une zone Pacifique bénéficiant de la croissance du Duty Free en Nouvelle-Zélande.

Les activités de Distribution , dont la cession complète a été finalisée le 7 février 2017, ne contribuent plus au chiffre d'affaires de la branche en 2018.

Lagardère Active

Le chiffre d'affaires de la branche s'établit à 208 M€, soit - 0,9 % en données comparables (+ 0,9 % en données consolidées). L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique essentiellement par un effet de périmètre positif (+ 4 M€), principalement lié à l'acquisition d'Aito Media Group en octobre 2017.

Les chiffres ci-dessous sont à données comparables.

Le chiffre d'affaires publicitaire affiche une baisse de - 5,6 % par rapport à 2017 sur l'ensemble de la branche.

Il est rappelé que le poids du 1er trimestre est faible dans le chiffre d'affaires publicitaire annuel.

Le recul limité de la Presse magazine (- 4,5 %) est lié au fait que la baisse du chiffre d'affaires publicitaire est partiellement compensée par une hausse (+ 1,3 %) des revenus de diffusion.

Les Radios sont en contraction (- 7,2 %), la bonne dynamique observée sur les radios internationales ne permettant pas de compenser les effets des baisses d'audience d'Europe 1.

La forte progression des activités TV (+ 8,1 %) est attribuable à la belle performance enregistrée par Lagardère Studios, principalement liée à la livraison de fictions en France, ainsi qu'à la progression du chiffre d'affaires publicitaire des chaînes TV.

L'évolution positive des activités numériques pures et B2B (+ 1,1 %) s'explique notamment par la bonne dynamique des activités de e-Santé (MonDocteur) et de BilletRéduc.

Lagardère Sports and Entertainment

Comme attendu, le chiffre d'affaires de la branche s'élève à 103 M€, soit - 14,3 % en données comparables (- 16,9 % en données consolidées). L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique par un effet de change défavorable (- 5 M€) lié principalement à la dépréciation du dollar américain, compensé par un effet de périmètre positif (+ 2 M€) relatif à l'acquisition de Brave Marketing en 2017.

L'année 2018 étant le point le plus bas du cycle de quatre ans du calendrier sportif, le chiffre d'affaires du premier trimestre a été marqué par la non-occurrence de la Coupe d'Afrique des nations Total et des matches qualificatifs en Asie pour la Coupe du monde FIFA 2018, qui ont eu lieu en 2017. Cet effet a été partiellement compensé par les performances plus solides des activités Olympiques et de Consulting, ainsi que par l'ouverture de Bordeaux Métropole Arena en janvier 2018.

II- FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 8 MARS 2018

• Redéploiement stratégique

o Le 17 avril 2018, le groupe Lagardère a annoncé la vente au groupe Czech Media Invest de ses actifs radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie pour un montant de 73 M€.

o Le 18 avril 2018, le groupe Lagardère a annoncé l'entrée en négociations exclusives avec Czech Media Invest en vue de la vente de ses titres de presse en France (Elle et ses déclinaisons, y compris le site internet Elle en France, Version Femina, Art & Décoration, Télé 7 Jours et ses déclinaisons, France Dimanche, Ici Paris et Public). Le pôle News (Europe 1, Paris Match, Le Journal du Dimanche), la marque Elle et l'ensemble de ses licences internationales ne sont pas concernés par cette opération.

• Acquisition de la société de production indépendante audiovisuelle Skyhigh TV

Le 12 mars 2018, conformément à sa stratégie de développement de Lagardère Studios à l'international, Lagardère Active a annoncé sa prise de participation majoritaire au capital de Skyhigh TV, première société de production audiovisuelle indépendante aux Pays-Bas spécialisée dans la production et la distribution de programmes de divertissement, factual entertainment et documentaires.

III- PERSPECTIVES

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DU RÉSOP GROUPE 2018

Le Groupe Lagardère confirme son objectif de Résop Groupe annoncé le 8 mars dernier.

Pour 2018, le Résop Groupe est prévu stable par rapport à 2017(4), à change constant.

IV- PROCHAINS RENDEZ-VOUS

• Publication des résultats du premier semestre 2018

Les résultats semestriels seront publiés le 26 juillet 2018 à 17h35. Une conférence téléphonique se tiendra le même jour à 18h.

• Publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre sera publié le 8 novembre 2018 à 8h. Une conférence téléphonique se tiendra le même jour à 10h.

V- ANNEXES

CHANGEMENT DE PÉRIMÈTRE ET CHANGE

Au 1er trimestre 2018 :

L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique principalement par un effet de change négatif de - 63 M€ principalement attribuable à la dépréciation du dollar américain et un effet de périmètre positif de + 10 M€, qui se décompose de la manière suivante :

• incidence des cessions, soit - 12 M€ relatifs principalement aux opérations de désinvestissement des activités de Distribution de presse en Hongrie pour - 11 M€.

• opérations de croissance externe, soit + 22 M€, en particulier chez Lagardère Publishing avec les acquisitions de Brainbow pour + 3 M€, Bookouture pour + 3 M€, de Summersdale pour + 3 M€ et Jessica Kingsley pour + 2 M€, chez Lagardère Active avec l'acquisition d'Aito Media Group pour + 3 M€ et chez Lagardère Travel Retail avec notamment l'intégration des points de vente Duty Free d'IFS en Pologne pour + 2 M€.

RETRAITEMENTS IFRS 15

L'application de la norme IFRS 15 a pour effet d'augmenter de 12 M€ le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017 de Lagardère Active et de diminuer de 11 M€ celui de Lagardère Sports and Entertainment. L'impact sur le chiffre d'affaires du Groupe au 1er trimestre 2017 est de + 1 M€.

L'écart entre le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017 retraité IFRS 15 et celui publié le 11 mai 2017, se décompose de la manière suivante :

• retraitements effectués chez Lagardère Active, soit + 12 M€, relatifs :

o aux commissions de distribution des magazines et de collecte des abonnements, anciennement comptabilisées en déduction du chiffre d'affaires, et dorénavant comptabilisées en charges pour

+ 8 M€ ;

o à la part du chiffre d'affaires revenant aux coproducteurs dans l'activité de production audiovisuelle, anciennement comptabilisée en produits annexes, et désormais comptabilisée en chiffre d'affaires pour + 4 M€.

• retraitements effectués chez Lagardère Sports and Entertainment, soit - 11 M€, relatifs notamment :

o aux produits liés à la billetterie en salles de spectacles, anciennement comptabilisés en brut, et désormais constitués uniquement de la commission facturée par le Groupe agissant en tant qu'agent pour - 5 M€ ;

o aux frais d'obtention de certains contrats, anciennement immobilisés en droits sportifs et amortis, et désormais comptabilisés en avances versées au bilan et rapportés au résultat en déduction du chiffre d'affaires sur la durée du contrat pour - 5 M€.

VI- GLOSSAIRE

Lagardère utilise des indicateurs alternatifs de performance qui constituent les indicateurs clés de la mesure de la performance opérationnelle et financière du Groupe. Ils sont suivis par le Comité Exécutif pour évaluer la performance et conduire les activités, ainsi que par les investisseurs pour suivre la performance opérationnelle, en complément des agrégats financiers définis par l'IASB. Ces indicateurs sont calculés à partir d'éléments issus des états financiers consolidés en IFRS.

Chiffre d'affaires à données comparables

Le chiffre d'affaires à données comparables est utilisé par le Groupe pour analyser la variation du chiffre d'affaires hors effets périmètre et change.

La variation du chiffre d'affaires à périmètre et change comparables est calculée par comparaison entre :

- le chiffre d'affaires de la période retraité des entrées du périmètre de consolidation et le chiffre d'affaires de la période précédente retraité des sorties du périmètre de consolidation intervenues pendant la période ;

- le chiffre d'affaires de la période précédente et le chiffre d'affaires de la période, retraités sur la base des taux de change applicables la période précédente.

Le périmètre de consolidation s'entend comme étant l'ensemble des sociétés consolidées par intégration globale. Les entrées de périmètre correspondent aux regroupements d'entreprises (titres de participation ou activités acquises), et les sorties de périmètre correspondent aux pertes de contrôle (cessions de titres de participation ou d'activités entraînant l'arrêt de la consolidation par intégration globale).

L'écart entre les données consolidées et les données comparables est expliqué en partie V - Annexes du présent communiqué.

Résop

Le Groupe utilise comme indicateur de performance le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées

(Résop Groupe) qui se calcule de la façon suivante à partir du résultat avant charges financières et impôts :

Résultat avant charges financières et impôts

Éléments à exclure :

• Plus ou moins-values de cession d'actifs

• Pertes de valeur sur écarts d'acquisition, immobilisations corporelles, incorporelles et titres mis en équivalence

• Charges nettes de restructuration

• Éléments liés aux regroupements d'entreprises :

- Frais liés aux acquisitions

- Profits et pertes découlant des ajustements de prix d'acquisition et des ajustements de valeur liés aux changements de contrôle

- Amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions

• Litiges majeurs spécifiques non liés à la performance opérationnelle

= Résultat opérationnel courant

Moins :

• Contribution des sociétés mises en équivalence avant pertes de valeur

= Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop Groupe)

(1) À périmètre et change constants. Voir annexes en fin de communiqué.

(2) Indicateurs alternatifs de performance. Voir glossaire en fin de communiqué.

(3) En données retraitées du fait de l'application d'IFRS 15. Voir annexes en fin de communiqué.

(4) Retraité IFRS 15, voir annexes en fin de communiqué

