Lagardere : Danièle Gerkens est nommée Directrice de la rédaction de Elle à table

Danièle Gerkens est nommée Directrice de la rédaction de Elle à table

En accord avec Denis Olivennes, Président de Lagardère Active, Constance Benqué, Présidente de l'univers Féminin haut de gamme de Lagardère Active, nomme Danièle Gerkens Directrice de la rédaction de Elle à table.

Parallèlement à ses fonctions de Rédactrice en chef Lifestyle (cuisine, décoration, tourisme) et Vie Privée chez ELLE, Danièle Gerkens poursuivra et accentuera la nouvelle dynamique de Elle à table, insufflée par sa nouvelle formule.

Elle est directement rattachée à Constance Benqué.

Danièle Gerkens succède à Sandrine Glacobetti qui quitte Lagardère Active après 14 années passées à la rédaction de Elle à table.

Denis Olivennes et Constance Benqué la remercient chaleureusement pour son engagement au service du titre et lui souhaitent pleine réussite dans ses projets futurs.

Danièle Gerkens, 43 ans, est titulaire d'un diplôme en Sciences Économiques de l'Université de Liège et d'un DEA d'Histoire de l'Art et des Religions de l'Université Paris IV-Sorbonne. Elle débute sa carrière à l'Unesco, avant de rejoindre Publicis comme Concepteur rédacteur print & web. Après un an passé en tant que commis de cuisine à l'Arpège (Alain Passard - 3 * Michelin), elle rejoint Le Fooding, puis produit des contenus en direct pour Publicis, BETC, etc... Elle rédige son premier article pour ELLE en juillet 2005, avant de devenir journaliste lifestyle (cuisine, décoration, tourisme), santé, bien-être, société, tendances chez ELLE. De mai 2008 à mai 2017, elle gère en parallèle le cahier ELLE Paris. Depuis juillet 2017, elle est Rédactrice en chef Lifestyle (cuisine, décoration, tourisme) et Vie Privée chez ELLE.

Danièle Gerkens est l'auteure de 'Zéro sucre' (éd. Les Arènes) et de 'Mémoire totale' (éd. Stock).

