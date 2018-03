Lagardere : Devenez lauréat de la Fondation Jean-Luc Lagardère !

Retour Paris, le 13 mars 2018

Devenez lauréat de la Fondation Jean-Luc Lagardère !

Appel à candidatures

Onze bourses, pour un montant total de 255 000 euros, seront attribuées cette année à de jeunes créateurs et professionnels de la culture et des médias. Ces derniers doivent présenter un projet original et ambitieux, en langue française, dans les domaines de l'écrit, de l'audiovisuel, de la musique et du numérique.

Bourse Auteur de documentaire : 25 000 € ; bourse Auteur de film d'animation : 30 000 € ; bourse Créateur numérique : 25 000 € ; bourse Écrivain : 25 000 € ; bourse Journaliste de presse écrite : 10 000 € ; bourse Libraire : 30 000 € ; bourse Musicien - Jazz et musique classique : 12 500 € ; bourse Musicien - Musiques actuelles : 12 500 € ; bourse Photographe : 15 000 € ; bourse Producteur cinéma : 50 000 € ; bourse Scénariste TV : 20 000 €.

Par leur montant et la diversité des disciplines concernées, ces bourses font de la Fondation Jean-Luc Lagardère l'un des premiers mécènes de la jeune création française.

Décernées par des jurys prestigieux depuis 1990, ces bourses offrent aux lauréats non seulement des moyens financiers mais aussi le temps nécessaire pour réaliser un grand projet, celui qui leur permettra de s'affirmer dans leur domaine. Elles sont un véritable tremplin pour leur avenir professionnel.

Les candidats doivent avoir 30 ans au plus (35 ans au plus pour les bourses Libraire, Photographe et Scénariste TV) et une première expérience professionnelle réussie dans leur discipline.

Les dossiers d'inscription sont à télécharger sur le site de la Fondation Jean-Luc Lagardère (www.fondation-jeanluclagardere.com) et doivent être envoyés au plus tard le samedi 9 juin 2018(1).