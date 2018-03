Lagardere : ELLE et Paris Match récompensés par le Prix Relay des magazines de l'année 2018

Retour Paris, le 30 mars 2018

ELLE et Paris Match récompensés par le Prix Relay des magazines de l'année 2018

Catégorie « meilleur coup éditorial » pour ELLE & « meilleure enquête » pour Paris Match

Elle et Paris Match ont été récompensés hier lors de la cérémonie de remise du Prix Relay des magazines de l'année 2018, organisée par le Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine en partenariat avec Relay.

Elle, 1er hebdomadaire féminin haut de gamme, a remporté le Prix du « meilleur coup éditorial » pour le tout premier entretien de Brigitte Macron. Le jury a salué une exclusivité absolue et une très grande réussite. Meilleure vente de l'année 2017 pour le magazine Elle, ce numéro exclusif paru le 18 août a généré des ventes records avec plus de 500 000 exemplaires vendus et 30 millions de vues interactions sur les réseaux sociaux.

Paris Match, 1er magazine d'actualité, a remporté le Prix de la « meilleure enquête » pour l'ensemble de ses reportages consacrés à la bataille de Mossoul. Le jury a salué ses récits courageux et émouvants ainsi que ses images incroyables. Ces reportages au plus près des événements de la guerre en Syrie ont été publiés dans 9 numéros de Paris Match. Tout au long de l'année, sous la direction d'Olivier Royant, Directeur de la rédaction de Paris Match, et de son adjoint Régis Le Sommier, photographes et reporters se sont mobilisés au coeur de la bataille pour mettre en lumière le drame humain qui se joue à Mossoul.

Pour Denis Olivennes, Président de Lagardère Active, « Ces prix récompensent l'excellence de nos titres et de nos rédactions qui prouvent une fois encore qu'ils donnent la meilleure information à leurs lecteurs. »

Pour Constance Benqué, Présidente de l'Univers Féminin haut de gamme de Lagardère Active, « Ce prix nous touche car Brigitte Macron, femme de coeur et femme de tête a choisi le Elle pour sa toute première prise de parole mondiale. Nous y voyons le symbole de son attachement à un magazine qui, depuis plus de 70 ans, parle aux femmes et rend compte de leurs combats. Brigitte Macron, personnalité brillante et absolument libre, est pour nous l'incarnation de la femme ELLE. »

Pour Claire Léost, Directrice Générale des Univers Actualité et Grand Public de Lagardère Active, « Nous sommes fiers de ce prix qui récompense plusieurs mois d'enquête de la rédaction au coeur de la bataille de Mossoul. Fidèle à sa mission de montrer et d'expliquer son époque depuis 70 ans, Paris Match continuera à exercer sa mission démocratique d'informer et de témoigner. »

Pour Erin Doherty, Directrice de la rédaction Elle, « Si ce numéro a eu autant de succès c'est pour toutes les valeurs de liberté, d'audace, de bienveillance et de culture qu'incarne Brigitte Macron. C'est un destin de femme exceptionnel qui a fasciné et touché toutes nos lectrices. Cette interview s''inscrit dans la longue tradition des grands entretiens de femmes rares de Elle. »

Pour Olivier Royant, Directeur de la rédaction de Paris Match, « Le photojournalisme est plus qu'important dans notre monde connecté. À travers le prisme de ses images et de ses témoignages, c'est la vérité qui s'impose comme une valeur sûre. »