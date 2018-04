Lagardere : Hachette Livre reçoit un prix d'excellence à la Foire du Livre de Londres

Retour Vanves, le 11 avril 2018

Hachette Livre reçoit un prix d'excellence à la Foire du Livre de Londres

Le mardi 10 avril 2018, lors de l'ouverture de la Foire du Livre de Londres, Hachette Livre s'est vu décerner le prix Accessible Books Consortium International Excellence Award: Publisher.

Ce prix récompense les efforts qu'un éditeur a fournis pour rendre ses livres accessibles à des lecteurs empêchés de lire.

Depuis 2016, l'accessibilité est au coeur de la production des livres numériques publiés par les maisons d'édition du groupe en France. Ainsi, aujourd'hui, un livre édité par une maison d'édition (fiction et non fiction) en France est, au moment de sa parution, disponible en version numérique « nativement accessible », ce qui le rend immédiatement utilisable, par une personne ayant un handicap visuel, via un terminal(smartphone, ordinateur, liseuses...) en utilisant la fonction transcription audio (text to speech) ou un clavier Braille.

A cette occasion, Hachette Livre souhaite rendre hommage à Pierre Danet, Directeur de l'innovation numérique, disparu prématurément en 2017, qui a soutenu cette vision dès le début.

Le prix a été reçu par Luc Audrain, Responsable support à la Numérisation au sein de la Branche Service et Opérations de Hachette Livre, des mains de Richard Ormes, CEO du Daisy Consortium, lors d'une cérémonie spéciale lors de l'ouverture de la foire.



