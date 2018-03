Lagardere : Journée de la langue française dans les médias audiovisuels, mardi 20 mars 2018

Retour Paris, le 16 mars 2018

Journée de la langue française dans les médias audiovisuels, mardi 20 mars 2018

Avec « Dites-le en français », le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel organise la Journée de la langue française dans les médias audiovisuels, le mardi 20 mars.

Un événement créé par le CSA en 2015, qui a pour objectif de renforcer et de promouvoir l'usage et le respect du français dans les médias audiovisuels et qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie (du 19 au 24 mars 2017).

À l'occasion de la journée de la langue française dans les médias audiovisuels, mardi 20 mars, Gulli met un point d'honneur à valoriser des programmes qui mettent en avant cette belle exception culturelle.

Les festivités débutent dès 20h55 avec un héros de la littérature franco-belge : Tintin et le mystère de la toison d'or, puis place au magazine des actus décalées et des tendances avec un Wazup spécial avant de retrouver Y aura pas école demain, un téléfilm qui transportera les téléspectateurs dans le sud de la France.

Pour débuter cette soirée spéciale langue française, Gulli met à l'honneur une grande réalisation franco-belge : Tintin et le mystère de la toison d'or. Un personnage haut en couleurs qui accompagnera petits et grands dans des aventures rocambolesques !

Puis, dès 22h30, les téléspectateurs pourront retrouver un Wazup réservé à la sortie du tome 8 de la BD Reflet d'Acides, écrite entièrement en rimes.

Enfin à 22h45, parents et enfants se retrouvent devant le téléfilm français : Y aura pas école demain signé Philippe De Broca avec notamment Roland Giraud au casting.

Pour cette 4ème édition de la Journée de la langue française dans les médias audiovisuels Europe 1 prévoit une programmation chargée, dès le week-end du 17 mars:

Le weekend du 17-18 mars

6H-9H EUROPE WEEK-END présenté par Wendy Bouchard qui recevra à 8h20 l'écrivain Daniel Picouly.

La chronique de Bernard Fripiat à 7h25 intitulée « Le mot de la semaine » portera sur la journée de la langue française dans les médias audiovisuels.

Lundi 19 mars

9H30-10H00 VILLAGE MEDIAS présenté par Philippe Vandel recevra Mémona Hintermann, membre du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA).

Mardi 20 mars

12H-12H30 RIEN NE S'OPPOSE A MIDI présenté par Matthieu Noël accompagné d' Eva Roque, Guy Carlier, Sophie Larmoyer et Nicolas Carreau . Ils proposeront ensemble une émission spéciale autour de la francophonie : la langue française à travers le monde et dans les régions.

présenté par accompagné d' et . Ils proposeront ensemble une émission spéciale autour de la francophonie : la langue française à travers le monde et dans les régions. 12H30-13H15 EUROPE MIDI présenté par Maxime Switek aura comme invitée Karine TUIL écrivain, et marraine de cette 4 éme édition de la journée de la langue française dans les médias audiovisuels.

présenté par aura comme invitée écrivain, et marraine de cette 4 édition de la journée de la langue française dans les médias audiovisuels. 14H-15H AU COEUR DE L'HISTOIRE présenté par Franck Ferrand s'intéressera aux origines des Contes de Perrault avec son invitée en plateau Patricia Bouchenot-Dechin , historienne et écrivain.

présenté par s'intéressera aux origines des Contes de Perrault avec son invitée en plateau , historienne et écrivain. 20H00-21H00 EUROPE 1 SOCIAL CLUB, Alfred Gilder, Secrétaire général de l'Association des Ecrivains combattants sera l'invité de Frédéric Taddeï pour « Les 300 plus belles fautes à ne pas faire et autres extravagances à éviter » (L'Express/ Omnibus).

Toute la journée, RFM se prête au jeu en musique pour cette 4éme édition de la journée de la langue française dans les médias audiovisuels.

Sur RFM, cette journée sera mise en valeur sur l'ensemble des machines à tubes du Meilleur des Réveils (6h-9h30) et du 17/20 avec des titres francophones, ainsi que les titres collectors qui seront diffusés tout au long de la journée. Le « Music Story » et le « Music News » du 17/20 se feront également avec des titres francophones.

Un sondage sera mis en place sur RFM.fr pour permettre aux auditeurs de voter et réaliser le classement de leurs chansons françaises préférées.

Et enfin la Web Radio « 100% Français » de RFM sera quant à elle mise en avant sur l'antenne pendant cette journée.

Grâce à la participation de ses animateurs phares, Virgin Radio réserve une belle journée à ses auditeurs !

Tout au long de la journée, Virgin Radio mettra en place des chroniques, des jeux, des articles ainsi que des interviews d'artistes francophones.

De 7h à 10h, Virgin Radio invitera les auditeurs à participer à des jeux et à écouter des chroniques dans leVirgin Tonic ainsi que de 18h à 21h dans Cauet S'Lache sur le thème de la langue française.

Les informations de 12h et de 18h traiteront de cette journée avec, entre autres, des interviews d'artistes francophones.

Les internautes ne seront pas en reste, un relai sera aussi disponible sur le site de la station virginradio.fr.