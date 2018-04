Lagardere : Lagardère Plus accompagne Orange dans sa stratégie mondiale de sponsoring sportif

Retour Paris, 6 avril 2018

Lagardère Plus accompagne Orange dans sa stratégie mondiale de sponsoring sportif

Lagardère Plus est fière d'avoir été choisie pour devenir l'agence globale de consulting du groupe Orange en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Lagardère Plus collaborera avec Orange pour optimiser et développer sa célèbre plate-forme « Orange Sponsors You ». Lancée en avril 2016, « Orange Sponsors You » est une plateforme de sponsoring, visant à récompenser les fans d'Orange pour leur passion du sport.

L'agence gèrera la stratégie et le développement digital, expérientiel et événementiel de la plateforme ainsi que la création de nouveaux contenus et d'activations des partenariats de Orange à l'échelle mondiale.

Pour Jaline Davidson, directrice de la communication événementielle au sein du groupe Orange : « Lagardère Plus a démontré sa capacité à comprendre les enjeux de notre marque et nous estimons que son expertise apportera un nouveau souffle et de nouvelles idées qui contribueront à améliorer et à perfectionner notre plateforme Orange Sponsors You. »

« Nous sommes honorés que Orange ait choisi de collaborer avec Lagardère Plus. Nous allons travailler d'arrache-pied pour développer de nouvelles idées et des innovations à la hauteur des objectifs de la marque Orange afin d'obtenir les meilleurs résultats pour sa stratégie de sponsoring globale », a ajouté Hervé Bodinier, Executive General Manager France de Lagardère Plus.