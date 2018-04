Lagardere : Lagardère Sports en charge de la distribution des droits médias pour la Coupe du Monde d'Athlétisme

Lagardère Sports en charge de la distribution des droits médias pour la Coupe du Monde d'Athlétisme

Suite au lancement de la Coupe du monde d'athlétisme (un nouvel événement international où les meilleurs pays du monde s'affronteront dans des compétitions d'athlétisme au stade olympique de Londres), Lagardère Sports a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat exclusif valable dans le monde entier pour la représentation des droits médias du tournoi. Cet accord permettra à l'agence de gérer les droits médias partout dans le monde en 2018 (à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande).

Huit nations s'affronteront dans ce stade durant deux jours remplis d'épreuves et d'action. La Coupe du Monde d'athlétisme propose un nouveau format innovant, avec des compétitions dans toutes les disciplines, dont le 1 500 mètres. Un homme et une femme de chaque pays seront désignés pour chaque discipline, avec des épreuves à finale directe. Cette compétition verra aussi un format palpitant opposant les différentes nations, où des athlètes individuels devront gagner des points pour leur pays. L'équipe ayant remporté le plus de points sera couronnée Championne du monde. Lagardère souhaite utiliser son réseau mondial et ses connaissances des nouvelles méthodes de diffusion pour permettre aux spectateurs de vivre l'action comme s'ils étaient dans le stade.

L'édition 2018 du championnat se tiendra du 14 et 15 juillet et rassemblera la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Pologne, la Chine, l'Afrique du Sud et la Jamaïque. Chaque nation s'affrontera pour obtenir une partie des 2 millions de dollars de prix, ainsi que la première Coupe du monde de l'événement. Pour cette première édition, chaque nation choisira une athlète comme capitaine d'équipe afin de soutenir la campagne #BehindEveryGreatCity du maire de Londres.

David White, président du pôle Media de Lagardère Sports : « L'annonce du lancement de cette Coupe du Monde d'athlétisme raviront certainement tous les amateurs d'athlétisme dans le monde, qu'il s'agisse des vétérans du milieu ou des nouveaux-venus. Les spectateurs seront sûrement ravis de voir leurs athlètes préférés participer à ce nouvel événement. En tant que leader du marché des droits médias, nous sommes heureux de pouvoir travailler avec la Coupe du monde d'athlétisme pour les aider à renforcer la visibilité globale de leur tournoi. Grâce à notre expertise et à notre connaissance des plateformes de diffusions, tant les classiques que les nouvelles, nous allons permettre aux fans de vivre l'action du stade encore plus intensément que jamais, avec une valeur maximale. »

Niel de Vos, PDG de UK Athletics : « Nous sommes ravis d'avoir confié à Lagardère Sports ce rôle crucial. Cela permettra à la Coupe du monde d'athlétisme de toucher un public international aussi large que possible. L'intérêt pour cet événement se calcule à l'échelle mondiale, et nous n'aurions pas pu espérer mieux que Lagardère Sports pour proposer une expérience aussi enrichissante. »

Lagardère Sports est le leader des ventes médias, disposant d'une équipe spécialisée et dynamique, et d'un important réseau mondial, qui lui permettent d'organiser et de vendre les droits de diffusion partout dans le monde. La Coupe du monde d'athlétisme fait partie de leur portefeuille comportant de nombreux contrats sportifs internationaux.

Informations sur Lagardère Sports

Lagardère Sports est la première agence de marketing sportif, avec un réseau mondial constitué d'experts locaux qui proposent des solutions innovantes aux besoins de nos clients. Nous sommes convaincus que le sport et le divertissement font naître des émotions et des passions qui contribuent à enrichir de manière significative l'existence de chacun, tout en créant de précieuses expériences collectives. Chez Lagardère Sports, nous mobilisons toute notre expertise et notre passion au service de nos clients pour leur fournir un accès privilégié aux opportunités infinies qu'offrent le sport et le divertissement. Lagardère Sports appartient à Lagardère Sports and Entertainment, une société regroupant plus de 1 700 employés dans le monde et disposant de plus de 50 ans d'expérience.

UK Athletics

UK Athletics est l'organe décisionnaire du sport olympique et paralympique en Grande-Bretagne. British Athletics représente le sport, ses acteurs, les athlètes, les fans et l'équipe.

Nous travaillons avec les différents pays pour aider le sport à grandir et à se développer, notamment en renforçant les performances, en proposant des entraînements, des événements internationaux importants, des compétitions et des programmes communautaires dans les écoles et les clubs.