Lagardere : Mehdi Mohammedi rejoint Hachette Livre en tant que Directeur de la Transformation des Systèmes d'Information France

Retour Vanves, le 16 mars 2018

Mehdi Mohammedi rejoint Hachette Livre en tant que Directeur de la Transformation des Systèmes d'Information France

Mehdi Mohammedi rejoindra Hachette Livre en tant que Directeur de la Transformation des Systèmes d'Information France le 16 avril 2018. Il sera rattaché à Arnaud NOURRY, Président Directeur général du groupe, et deviendra membre du Comité Exécutif France et membre du Comité des Directeurs des Opérations (COO board). Il participera à Hachette Innovation Program (HIP).

Mehdi Mohammedi, diplômé de l'Ecole Polytechnique d'Alger (1996) et titulaire d'un doctorat de l'école Centrale Paris (2001), a commencé sa carrière comme chef de projet chez Unilog IT Services en 2001.

Dans ce cadre il a accompagné des projets informatiques en France et à l'étranger au sein de grandes entreprises comme Novartis, L'Oréal, Sanofi Aventis et Essilor. En 2006 il a intégré Logica comme ingénieur d'affaires, puis en 2008 il a rejoint, en tant que Directeur des Systèmes d'Information et membre du comité de direction, les éditions Francis Lefebvre, où il a mis en place le schéma directeur informatique.

Il a été responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie informatique pour le groupe et ses filiales en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie.

Depuis 2011, il est Directeur des Systèmes d'Information des éditions Lefebvre-Sarrut, leader européen de l'édition juridique, où il a notamment mis en place le schéma directeur informatique et accompagné la transformation digitale de l'activité. Il est membre du Comité Exécutif de Lefebvre-Sarrut.