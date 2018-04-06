Lagardère : Plus choisie par Orange pour sa stratégie mondiale de sponsoring sportif

6 avril (Reuters) - Lagardère annonce vendredi :
* LAGARDÈRE PLUS A ÉTÉ CHOISIE POUR DEVENIR L'AGENCE GLOBALE
DE
CONSULTING DU GROUPE ORANGE EN EUROPE, EN AFRIQUE ET
AU MOYEN-ORIENT.
* LAGARDÈRE PLUS COLLABORERA AVEC ORANGE POUR OPTIMISER ET
DÉVELOPPER SA PLATE-FORME "ORANGE SPONSORS YOU".
* LANCÉE EN AVRIL 2016, ORANGE SPONSORS YOU EST UNE
PLATEFORME DE
SPONSORING, VISANT À RÉCOMPENSER LES FANS D'ORANGE POUR LEUR
PASSION DU SPORT.
* LAGARDERE PLUS GÈRERA LA STRATÉGIE ET LE DÉVELOPPEMENT
DIGITAL,
EXPÉRIENTIEL ET ÉVÉNEMENTIEL DE LA PLATEFORME AINSI QUE LA
CRÉATION DE NOUVEAUX CONTENUS ET D'ACTIVATIONS DES PARTENARIATS
DE ORANGE À L'ÉCHELLE MONDIALE
* Le communiqué : https://bit.ly/2HePy2J
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(Rédaction de Paris)