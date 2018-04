Lagardère : Plus choisie par Orange pour sa stratégie mondiale de sponsoring sportif

6 avril (Reuters) - Lagardère annonce vendredi :

* LAGARDÈRE PLUS A ÉTÉ CHOISIE POUR DEVENIR L'AGENCE GLOBALE DE CONSULTING DU GROUPE ORANGE EN EUROPE, EN AFRIQUE ET AU MOYEN-ORIENT.

* LAGARDÈRE PLUS COLLABORERA AVEC ORANGE POUR OPTIMISER ET DÉVELOPPER SA PLATE-FORME "ORANGE SPONSORS YOU".

* LANCÉE EN AVRIL 2016, ORANGE SPONSORS YOU EST UNE PLATEFORME DE SPONSORING, VISANT À RÉCOMPENSER LES FANS D'ORANGE POUR LEUR PASSION DU SPORT.

* LAGARDERE PLUS GÈRERA LA STRATÉGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DIGITAL, EXPÉRIENTIEL ET ÉVÉNEMENTIEL DE LA PLATEFORME AINSI QUE LA CRÉATION DE NOUVEAUX CONTENUS ET D'ACTIVATIONS DES PARTENARIATS DE ORANGE À L'ÉCHELLE MONDIALE

* Le communiqué : https://bit.ly/2HePy2J Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

