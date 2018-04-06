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Lagardère : Plus choisie par Orange pour sa stratégie mondiale de sponsoring sportif

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06/04/2018 | 17:55

6 avril (Reuters) - Lagardère annonce vendredi :

* LAGARDÈRE PLUS A ÉTÉ CHOISIE POUR DEVENIR L'AGENCE GLOBALE DE CONSULTING DU GROUPE ORANGE EN EUROPE, EN AFRIQUE ET AU MOYEN-ORIENT.

* LAGARDÈRE PLUS COLLABORERA AVEC ORANGE POUR OPTIMISER ET DÉVELOPPER SA PLATE-FORME "ORANGE SPONSORS YOU".

* LANCÉE EN AVRIL 2016, ORANGE SPONSORS YOU EST UNE PLATEFORME DE SPONSORING, VISANT À RÉCOMPENSER LES FANS D'ORANGE POUR LEUR PASSION DU SPORT.

* LAGARDERE PLUS GÈRERA LA STRATÉGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DIGITAL, EXPÉRIENTIEL ET ÉVÉNEMENTIEL DE LA PLATEFORME AINSI QUE LA CRÉATION DE NOUVEAUX CONTENUS ET D'ACTIVATIONS DES PARTENARIATS DE ORANGE À L'ÉCHELLE MONDIALE

* Le communiqué : https://bit.ly/2HePy2J Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ORANGE -0.04%13.97 Cours en temps réel.-3.45%
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EBIT 2018 388 M
Résultat net 2018 230 M
Dette 2018 1 215 M
Rendement 2018 5,66%
PER 2018 13,37
PER 2019 15,78
VE / CA 2018 0,59x
VE / CA 2019 0,55x
Capitalisation 3 037 M
Graphique LAGARDÈRE
Durée : Période :
Lagardère : Graphique analyse technique Lagardère | MMB | FR0000130213 | Zone bourse
Tendances analyse technique LAGARDÈRE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
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Consensus
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Objectif de cours Moyen 27,2 €
Ecart / Objectif Moyen 17%
Révisions de BNA
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Nom Titre
Arnaud Lagardère Chairman-Management Board & CEO
Xavier de Sarrau Chairman-Supervisory Board
Pierre Leroy Deputy Chairman, Co-COO & Co-Managing Partner
Thierry Funck-Brentano Co-Chief Operating Officer & Co-Managing Partner
Gérard Adsuar Chief Financial Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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