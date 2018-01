Lagardere : Plus de 8 millions d'auditeurs quotidiens pour les radios du groupe LAGARDÈRE

Retour Paris, le 18 janvier 20118

Plus de 8 millions d'auditeurs quotidiens pour les radios du groupe LAGARDÈRE

Écoutée chaque jour par 3 542 000 auditeurs, Europe 1 affiche en novembre-décembre 2017 une AC de 6,6%, en repli de 1,5 point en un an*.

Les résultats de cette vague Médiamétrie soulignent davantage encore la nécessité de renouveler en profondeur l'identité et le positionnement d'Europe 1 : « Soyons ceux qui innovent, qui accompagnent la prise d'initiatives et qui agissent. Nous voulons être la radio d'une France positive.» rappelle Frédéric Schlesinger. Cette ambition, portée depuis septembre par une grille des programmes renouvelée à 90%, est un projet au long cours qui permettra à Europe 1 de renouer avec la croissance.

Depuis le mois de septembre 2017, Europe 1 accélère son adaptation aux nouveaux usages numériques. Elle atteint des niveaux historiques sur les deux formats clés de l'écoute digitale de la radio :

Plus de 52 millions de podcasts téléchargés sur la période septembre-décembre 2017 (en progression de +20% en un an) ***

Plus de 129 millions de vidéos vues sur la même période (en progression de +175% en un an) ****

Virgin Radio solide sur les 25/34 ans, son cœur de cible

Dans un marché en recul très net, Virgin Radio enregistre 4,8% d'A.C. et 2,6 % de part d'audience. Virgin Radio réunit chaque jour 2,589 millions d'auditeurs.

Sur 1 an, la station est en hausse de +0.2 pt d'A.C. et +0,3 pt de part d'audience sur les 25/34 ans.

Camille Combal avec 'Virgin Tonic' (7h/10h) et Cauet avec 'Cauet s'lâche' (18/21h) fidélisent les 25/34 ans et enregistrent de fortes progressions de part d'audience : respectivement +0.7 pt et +1.2 pt en 1 an.

RFM une audience en hausse

RFM est écoutée chaque jour par 2 335 000 auditeurs

Avec 4,3% d'audience cumulée et 3,3% de part d'audience sur les 13 ans et + , + 0.2 point, RFM confirme son statut de radio musicale adulte de référence.

Elle est la radio musicale écoutée le plus longtemps, 1h44 par jour,+ 2 minutes.

'Le Meilleur des Réveils' (6h/9h30) de Elodie Gossuin et Albert Spano, ainsi que le nouveau '17/20' de Marie-Pierre Schembri et Pat Angeli assurent une dynamique de progression à la station. Les 2 programmes gagnent respectivement +0.3 point et +0.4 point de part d'audience en un an.