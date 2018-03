Lagardère : acquisition aux Pays-Bas

12/03/2018 | 11:13

Lagardère a rapporté ce lundi en fin de matinée avoir pris une participation majoritaire au capital de Skyhigh TV.



Cette opération, qui fait suite aux acquisitions de Boomerang TV en Espagne et d'Aito Media Group en Finlande, porte sur une société néerlandaise spécialisée dans la production et la distribution de programmes de divertissements, factual entertainment et documentaires. µ



Fondée en 1999, Skyhigh TV, détenue par ses 3 actionnaires fondateurs (Marc Dik, Wilfred Drechsler et Bernard van den Bosch), produit par ailleurs pour l'ensemble des diffuseurs néerlandais, publics et privés.





