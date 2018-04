Lagardère : cession d'actifs radios à Czech Media Invest

17/04/2018 | 09:01

Lagardère annonce la vente au groupe Czech Media Invest de ses actifs radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie, actifs représentant un chiffre d'affaires annuel 2017 d'environ 56 millions d'euros.



Le montant de cette transaction s'élève à 73 millions d'euros et sa réalisation effective demeure subordonnée principalement à l'obtention de l'accord des autorités de régulation dans les quatre pays concernés.



'Cette opération est la première d'une série de cessions à venir des actifs de Lagardère Active dans le cadre du redéploiement stratégique annoncé par Arnaud Lagardère, le 8 mars 2018', souligne le groupe de médias.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.