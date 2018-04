Lagardère : contrat avec Orange

06/04/2018 | 18:02

Lagardère Plus a rapporté ce vendredi après séance avoir été choisie pour devenir l'agence globale de consulting du groupe Orange en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.



Lagardère Plus collaborera avec l'opérateur historique pour optimiser et développer sa plate-forme 'Orange Sponsors You'. Lancée en avril 2016, cette plateforme de sponsoring vise à récompenser les fans d'Orange pour leur passion du sport.



L'agence gèrera la stratégie et le développement digital, expérientiel et événementiel de la plateforme ainsi que la création de nouveaux contenus et d'activations des partenariats de Orange à l'échelle mondiale.





