Lagardère : nomination chez Elle à Table

23/03/2018 | 12:27

En accord avec Denis Olivennes, président de Lagardère Active, Constance Benqué, présidente de l'univers Féminin haut de gamme de Lagardère Active, a nommé Danièle Gerkens directrice de la rédaction de Elle à table, a-t-on appris ce vendredi à la mi-journée.



Parallèlement à ses fonctions de rédactrice en chef Lifestyle (cuisine, décoration, tourisme) et Vie Privée chez Elle, Danièle Gerkens, qui sera directement rattachée à Constance Benqué, poursuivra et accentuera la nouvelle dynamique de Elle à table, insufflée par sa nouvelle formule.



Elle succède à Sandrine Glacobetti, qui quitte Lagardère Active après 14 années passées à la rédaction de Elle à table.





