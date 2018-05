Lagardère : nouveau dirigeant pour le pôle radio

17/05/2018 | 08:09

Lagardère a annoncé mercredi soir la nomination de Laurent Guimier comme vice-président directeur général d'Europe 1 en remplacement de Frédéric Schlesinger. Laurent Guimier prendra ses nouvelles fonctions à compter du 22 mai.



Il prend ainsi la tête du pôle radio du groupe (Europe 1, RFM, Virgin Radio), Lagardère expliquant que 'le renouvellement de la grille proposée par Frédéric Schlesinger n'a malheureusement pas trouvé écho auprès des auditeurs d'Europe 1'.



Précédemment, Laurent Guimier était directeur délégué aux antennes et aux contenus de Radio France. Entre 1994 et 2014, il a exercé différentes fonctions au sein du groupe Lagardère, notamment en qualité de directeur de la rédaction d'Europe 1.



