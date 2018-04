Lagardère vend des radios européennes pour 73 mio EUR

Paris (awp/afp) - Le groupe Lagardère a annoncé mardi la vente de ses radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie pour 73 millions d'euros, une première série de cessions qui signale le début de la réorganisation de la branche médias Lagardère Active révélée en mars.

Les radios, qui ont réalisé un chiffre d'affaires consolidé d'environ 56 millions d'euros en 2017, sont rachetées par le groupe Czech Media Invest, premier opérateur industriel de médias en République tchèque, selon le communiqué de Lagardère.

"Cette opération est la première d'une série de cessions à venir des actifs de Lagardère Active dans le cadre du redéploiement stratégique annoncé par Arnaud Lagardère, le 8 mars 2018", précise-t-il.

Le groupe français a dévoilé il y a un mois un projet de réorganisation de sa branche médias Lagardère Active en cinq pôles autonomes: presse (avec notamment Elle, Télé 7 jours, France Dimanche, Ici Paris, Public, Webuzz), News (JDD, Paris Match, Europe 1, Virgin radio et RFM), télévision (Gulli, Mezzo...), Lagardère Studios (production audiovisuelle) et un pôle réunissant les activités purement numériques et le BtoB (Doctissimo...).

Arnaud Lagardère a déjà réduit ces dernières années sa présence dans les médias en vendant une douzaine de magazines déficitaires (Pariscope au format papier, Be, Auto Moto, Psychologies Magazine, Première) et en réduisant ses effectifs.

Lors de l'annonce de la réorganisation en mars, les représentants de salariés au comité de groupe Lagardère avaient déploré le "démantèlement d'un groupe prestigieux" et pointé "la responsabilité citoyenne et sociale du groupe qui pour des raisons uniquement financières met des centaines de salariés et leurs familles en difficulté voire au chômage tout en fragilisant la pluralité de l'information en France."

A propos du groupe tchèque, qui possède déjà plusieurs quotidiens, magazines et sites internet, le communiqué assure que "cette acquisition renforcera sa stratégie de croissance dans le secteur des médias, en ajoutant un nouveau type de média riche de marques fortes dans les pays concernés".

Les deux groupes attendent encore l'accord des autorités de régulation des pays concernés pour que l'opération de cession soit effective.

